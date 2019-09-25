Кончаловский отвез молодую жену и сына на курорт

Режиссер Егор Кончаловский вернулся в Москву после замечательного отпуска в Крыму. Кинематографист опубликовал яркие кадры с отдыха в личном "Инстаграм".

Кончаловский побывал на море вместе с гражданской женой и младшим сыном. Звездное семейство проживало в роскошном отеле Palmira Palace, который расположен недалеко от Ялты в поселке Курпаты.

Егор признался подписчикам микроблога, что в детстве часто бывал в Крыму, поэтому очень рад, что его двухлетний сын Тимур впервые увидел море именно там. Крохе даже разок удалось искупаться.

Судя по соцсетям, режиссер и его близкие прекрасно провели время. Кинематографист постоянно публиковал красочные кадры. Например, Егор показывал, как он и его малолетний отпрыск плещутся в бассейне и обедают в ресторане под открытым небом.

"Возвращаемся в холодную Москву. Но я соскучился по дому", - отметил Егор Кончаловский, а после опубликовал снимок, на котором он запечатлен он вместе с супругой Марией Леоновой и сыном.

Напомним, Егор Кончаловский объявил о романе с с 32-летним юристом Марией Леоновой всего через несколько месяцев после расставания с первой гражданской женой – Любовью Толкалиной. С артисткой режиссер сожительствовал 20 лет, у них есть совместная 18-летняя дочь Мария.

В апреле 2017 года Егор Кончаловский стал отцом во второй раз. Возлюбленная Мария Леонова родила звезде кино сына Тимура. Сейчас семья кинематографиста проживает в большом загородном доме в Подмосковье. Мать Кончаловского – актриса Наталья Аринбасарова – живет вместе с ними.