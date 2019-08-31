Тягающую чемоданы за немощного Кончаловского Высоцкую пристыдили

Супруги побывали на живописном курорте. Пока Юлия Высоцкая делится яркими кадрами, ее личную жизнь бурно обсуждают.

В личном Instagram знаменитость сообщила, что она и ее супруг 82-летний режиссер Андрей Кончаловский вернулись в Москву. По словам 46-летней Юлии Высоцкой, только вчера она шагала по золотым пескам Калифорнии, а уже сегодня с головой окунулась в российскую действительность.

Также артистка опубликовала снимки с пляжа, которые были сделаны незадолго до вылета. В кадре Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский шагают по побережью. Артистка отметила, что они направляются за лучшим кофе в округе.

Отметим, что идиллия, продемонстрированная на фото, вызвала зависть обывателей. Многие отмечали, что до появления этой пары не верили, что настоящая любовь с такой разницей в возрасте возможна. Высоцкая и Кончаловский доказали обратное.

Отметим, что были и те, кто считает – завидовать нечему. Мол, многие проблемы этой пары остаются за кадром. Высоцкую пристыдили, а Кончаловского назвали немощным стариком.

"Юлия! Я видела вас семь лет назад в аэропорту Ниццы. И вы тягали чемоданы с ленты в то время, когда ваш муж стоял у тележки и ждал... (видимо уже не мог физически исполнить роль сильного мужчины). Вы правду сейчас показываете, на этих фото, или следуете рекомендациям ваших пиарщиков? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – усомнилась в правдивости снимков Юлии Высоцкой обывательница.

Поклонницы заступились за артистку. "А сколько женщин таскают чемоданы и не только их, когда рядом молодой мужчина, ровесник жене. Ленивый, избалованный, зарабатывающий гроши! Молчали бы завистницы, прям у всех дома сидят миллионеры.🙄", – написала фанатка Юлии Высоцкой.