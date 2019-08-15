Кончаловский о расставании с женой: Стабильность не про нее

Новым звездным гостем вечернего шоу Аллы Довлатовой стал кинопродюсер, режиссер Егор Кончаловский. Он рассказал о расставании с гражданской женой Любовью Толкалиной.

Егор Кончаловский и Любовь Толкалина были вместе несколько лет. Актриса подарила режиссеру дочь Марию, однако пара так и не оформила отношения. Недавно стало известно, что Любовь и Егор расстались. Примечательно, что слухи о разрыве Толкалиной и Кончаловского муссировались в СМИ долго, однако те не комментировали эти данные.

О расставании с артисткой режиссер высказался в рамках "Вечернего шоу" с Аллой Довлатовой. "Любовь ведет образ жизни, который ей нравится. Он заключается в вечном движении. Ее нет нигде: ни в Москве, ни в каком-то другом месте, но в то же время она – везде. Стабильность не про нее. Люба – очень воздушный человек. В этом и заключались сложности нашей совместной жизни. Нам было трудно сосуществовать под одной крышей. Я всегда хотел какой-то стабильности, но с ней в этом плане тяжело", – признался Егор Кончаловский.

Интересно, что Любовь Толкалина снималась почти во всех фильмах Егора Кончаловского, причем в главных ролях. "Люба – очень талантливая актриса. У нее, к сожалению, за плечами мало фильмов, но много сериалов", – констатировал режиссер. Он объяснил, что делал это для придания уверенности Любови Толкалиной. "У всех актеров бывает так называемый синдром первого года. Всем нужны громкие победы, поэтому я ее активно задействовал, чтобы не наступило разочарование", – рассудил кинодеятель.

Отметим, что сейчас Егор Кончаловский счастлив с юристом Марией Леоновой. Они познакомились в суде. Интересно, что женщина на 20 лет младше режиссера. В 2017 году у влюбленных родился сын Тимур.