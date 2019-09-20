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Высоцкая поделилась в Инстаграм семейным фото с 82-летним Кончаловским

Юлия Высоцкая. Фото: www.globallookpress.com
Звезда театра и кино поделилась в Инстаграм снимком семейной идиллии со своим знаменитым супругом. Поклонники пары отметили, что Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в кадре выглядят очень счастливыми и умиротворенными.
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Актриса и телеведущая на фото нежно прильнула к плечу режиссера, целующего ее в висок. "Дорогие товарищи! Спасибо! Невозможно поверить, что мы прошли этот путь... #спасибо за помощь, за ваш талант, за заботу, чуткость, внимательное присутствие... это незабываемо", – (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) подписала Юлия Высоцкая фотографию.

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Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

Подписчики артистки предположили, что звездная пара завершила работу над новым проектом. Также поклонники порадовались за супругов, сохранивших на протяжении долгих лет любовь и трепетное отношение друг к другу.

Пользователи соцсети пожелали Юлии Высоцкой и Андрею Кончаловскому долгих лет вместе. "Будьте счастливы", "Наши любимые", "Вы – одно целое", "Как мы любим Вашу пару! Долгих долгих дней Вам и ночей друг с другом!!! Необыкновенные", "Как приятно видеть красивую пару. Спасибо за Ваше творчество, оптимизм и жизнелюбие!", "Боземой! Какая милота!" – написали в комментариях россияне.

Напомним, ранее в Сети разразилась оживленная дискуссия на тему отношений звездной пары. Многие недоумевают, как супругам удается жить вместе с такой разницей в возрасте. Скандальный блогер Лена Миро подняла эту тему в своем микроблоге. По ее мнению, 36 лет между Юлией Высоцкой и Андреем Кончаловским – слишком большой разрыв. 

Автор: 20 сентября 2019, 16:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Высоцкая стала копией Кончаловского

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