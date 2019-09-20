Высоцкая поделилась в Инстаграм семейным фото с 82-летним Кончаловским

Актриса и телеведущая на фото нежно прильнула к плечу режиссера, целующего ее в висок. "Дорогие товарищи! Спасибо! Невозможно поверить, что мы прошли этот путь... #спасибо за помощь, за ваш талант, за заботу, чуткость, внимательное присутствие... это незабываемо", – (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) подписала Юлия Высоцкая фотографию.
Подписчики артистки предположили, что звездная пара завершила работу над новым проектом. Также поклонники порадовались за супругов, сохранивших на протяжении долгих лет любовь и трепетное отношение друг к другу.
Пользователи соцсети пожелали Юлии Высоцкой и Андрею Кончаловскому долгих лет вместе. "Будьте счастливы", "Наши любимые", "Вы – одно целое", "Как мы любим Вашу пару! Долгих долгих дней Вам и ночей друг с другом!!! Необыкновенные", "Как приятно видеть красивую пару. Спасибо за Ваше творчество, оптимизм и жизнелюбие!", "Боземой! Какая милота!" – написали в комментариях россияне.
Напомним, ранее в Сети разразилась оживленная дискуссия на тему отношений звездной пары. Многие недоумевают, как супругам удается жить вместе с такой разницей в возрасте. Скандальный блогер Лена Миро подняла эту тему в своем микроблоге. По ее мнению, 36 лет между Юлией Высоцкой и Андреем Кончаловским – слишком большой разрыв.
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