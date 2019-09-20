Высоцкая поделилась в Инстаграм семейным фото с 82-летним Кончаловским

Звезда театра и кино поделилась в Инстаграм снимком семейной идиллии со своим знаменитым супругом. Поклонники пары отметили, что Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в кадре выглядят очень счастливыми и умиротворенными.

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