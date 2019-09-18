Пугачева и Галкин расстались накануне важной даты

Сегодня, 18 сентября, исполнилось шесть лет детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Интересно, что Примадонна поздравила наследников без молодого мужа.

Гарри и Лиза Галкины принимают поздравления. Двойняшкам Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось шесть лет. Важную дату семья отметила в Израиле, где артисты снимают элитные апартаменты. Интересно, что дети не забыли поздравить и свою мать. Гарри и Лиза презентовали Алле два цветочных горшка и поблагодарили за то, что она подарила им жизнь.

Примадонна встретила гостей, давнего друга Семена Могилевского с супругой Мариной Рузиной, в летящем коротком платье нежного сиреневого цвета, белых носочках и легкой обуви. Дополнили образ стильная прическа и искусный макияж. Отметим, что сами именинники выглядели тоже по-летнему. Гарри нарядился в белую футболку и темные шорты, а Лиза в розовый сарафан.

Интересно, что в день рождения наследников Максима Галкина рядом не оказалось. Дело в том, что юморист вернулся к работе, в результате чего был вынужден покинуть семью. Зато Алла Пугачева осталась на море наслаждаться солнцем и теплом.

Впрочем, в этот важный день артист держал связь с семьей. Ему передали видео со дня рождения двойняшек. А он, в свою очередь, опубликовал ролики на своей страничке в "Инстаграм". "Ура!!!! С днем рождения 🥳 😘😍 За роялем мама", – написал Максим Галкин. Кстати, не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса.

Гарри с Лизой поздравили поп-король Филипп Киркоров, продюсер, композитор Игорь Крутой, "золотой голос России" Николай Басков, певица Наташа Королева, актриса Алика Смехова, Светлана Лобода и Сергей Лазарев, автор-песенник Игорь Николаев и многие другие.