Пугачева и Галкин расстались накануне важной даты

Гарри и Лиза Галкины принимают поздравления. Двойняшкам Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось шесть лет. Важную дату семья отметила в Израиле, где артисты снимают элитные апартаменты. Интересно, что дети не забыли поздравить и свою мать. Гарри и Лиза презентовали Алле два цветочных горшка и поблагодарили за то, что она подарила им жизнь.
Примадонна встретила гостей, давнего друга Семена Могилевского с супругой Мариной Рузиной, в летящем коротком платье нежного сиреневого цвета, белых носочках и легкой обуви. Дополнили образ стильная прическа и искусный макияж. Отметим, что сами именинники выглядели тоже по-летнему. Гарри нарядился в белую футболку и темные шорты, а Лиза в розовый сарафан.
Интересно, что в день рождения наследников Максима Галкина рядом не оказалось. Дело в том, что юморист вернулся к работе, в результате чего был вынужден покинуть семью. Зато Алла Пугачева осталась на море наслаждаться солнцем и теплом.
Впрочем, в этот важный день артист держал связь с семьей. Ему передали видео со дня рождения двойняшек. А он, в свою очередь, опубликовал ролики на своей страничке в "Инстаграм". "Ура!!!! С днем рождения 🥳 😘😍 За роялем мама", – написал Максим Галкин. Кстати, не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса.
Гарри с Лизой поздравили поп-король Филипп Киркоров, продюсер, композитор Игорь Крутой, "золотой голос России" Николай Басков, певица Наташа Королева, актриса Алика Смехова, Светлана Лобода и Сергей Лазарев, автор-песенник Игорь Николаев и многие другие.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Не хочу делать минет
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Русские женщины красивы, да. Но почему русские мужчины страшные?