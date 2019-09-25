"Цирк уехал, клоуны остались": на Собчак в венчальном платье вылили ведро помоев

Популярная телеведущая вновь оказалась в центре скандала. Поводом для обсуждения стал снимок, опубликованный в личном микроблоге Ксении Собчак.

Накануне журналистка разместила в официальном аккаунте в "Инстаграме" фотографию, сделанную во время венчания. В кадре Ксения Собчак и Константин Богомолов запечатлены в праздничных нарядах в храме. Рядом с влюбленными стоят свидетели и держат над ними богато украшенные венцы.

"Лучший кадр из храма. Я в скромном, но роскошном венчальном платье, которое мы делали специально для этого события. Я и не знала, что есть специальные, венчальные наряды", – подписала интимный снимок Ксения.

Большинство пользователей обрушились на нее с критикой. Они усомнились в искренности телеведущей и режиссера. По их мнению, пара не была готова к такой церемонии.

"Днем венчание, а вечером – эротические танцы в вашем исполнении. Что вами движет? Неужели страсть к пиару и эпатажу так велика?", "А зачем венчаться, когда не знаете, для чего?", "Цирк уехал, клоуны остались", – написали комментаторы.

Некоторые встали на защиту Ксении Собчак и Константина Богомолова. "Люди такие злые. Будьте счастливы, Ксения", "Красивое фото", "Ксения, как всегда, шикарна", "Счастья, любви и добра", "Очень красивый кадр! Ксения, платье шикарное!" – поддержали журналистку поклонники.