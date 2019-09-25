Обвиненная в анорексии Алена Шишкова дала отпор злопыхателям

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Алена Шишкова, в последнее время сильно сбавила в весе. Это очень беспокоит ее поклонников.

Недавно светская львица опубликовала на своей странице в "Инстаграм" новый пост. В нем она обратилась ко всем, кто обвиняет ее в анорексии.

"Все мы такие, какие есть. Мы стремимся к совершенству, но никто не идеален! Мы работаем над собой, чтобы стать лучше, но не всегда это получается быстро. Поэтому приходится жить в том теле, которое есть у тебя на сегодняшний день", – высказалась Шишкова.

Алена отмечает, что все люди разные. Есть полные, но очень красивые. Есть худые люди, которые не могут поправиться в силу разных причин. Возможно, когда-нибудь все они смогут изменить фигуру, а может их полностью устраивает то, что они имеют.

"Это их тело и их дело!" – заявила экс-любовница Тимати.

Модель подчеркнула, что худым набрать вес гораздо сложнее, чем полным его сбросить. В конце Шишкова призвала фолловеров перестать навязывать другим людям свою модель жизни, свои идеалы красоты. "Никто не должен соответствовать вашим о них ожиданиям!" – резюмировала светская львица.