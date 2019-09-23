Алена Шишкова сделала шокирующее признание

По словам девушки, в юном возрасте ей было крайне тяжело подобрать одежду, в особенности джинсы и брюки. Они всегда не подходили либо по размеру, либо по длине. Алена отличалась чрезмерной худобой и модельным ростом.
"Как говорили продавцы: "у нас на таких худых ничего нет". Я помню, я плакала", – признается экс-избранница продюсера.
Поддержать дочь всеми силами старалась ее мама, сообщает Пятый канал. Ей удавалось найти слова для утешения, но для Шишковой они не звучали убедительно.
"А сейчас другое время – есть все и, что важно, на любой достаток", – отметила модель.
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