"Давайте закончим базар": мать Тимати поставила точку в спорах о его женщинах

Некоторые поклонники стали осуждать Тимати за разрыв отношений с Аленой Шишковой – матерью его дочери Алисы. После подобных нападок на сына Юнусова решила поставить точку в дискуссии.
"Давайте закончим базар в комментариях", – жестко призвала фолловеров мать Тимати. Она написала подробный пост, где рассказала, как относится к экс-возлюбленной и нынешней девушке своего сына. Также Симона Юнусова отметила, что жизнь далека от сказки, и нередко пары, у которых есть дети, расстаются.
"Есть Алиса и ее мама. Есть Настя и Тимур. Это две разные истории…любая из этих девушек может рассчитывать на мою помощь, если понадобится. Семья разрастается, но это не значит, что кто-то становится изгоем", – заявила мать Тимати. Вместе с тем, она подчеркнула, что чересчур любит своих детей, чтобы не считаться с их выбором.
"Надеюсь, на этом закончатся сравнения и домыслы", – заключила родительница Тимати.
Напомним, скоро рэпер во второй раз станет отцом. Анастасия Решетова должна родить наследника Тимати этой осенью. Малыш появится на свет в одной из московских клиник. Пол будущего ребенка пара пока скрывает.
Как писали "Дни.ру", 15 августа артист и основатель Black Star отпраздновал 36-летие на Мальдивах. Рэпер Тимати отметил день рождения в узком кругу – мамы Симоны, дочери Алисы, возлюбленной Анастасии и пары друзей.
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