"Не надо устраивать шоу!": Сафронов о якобы тяжелом состоянии Заворотнюк

"Любая болезнь – трагедия, причем не только для самого человека, но и для всей его семьи, – заявил Никас. – Люди в такой момент хотят закрыться от посторонних. Не надо устраивать шоу из этой сложной для них ситуации. Да, популярные люди привыкли к вниманию, но именно во время тяжелой болезни им требуются уединение и спокойствие".
"Родственники Анастасии вместе с ней переживают трагические моменты жизни актрисы. И я прекрасно понимаю, что они не хотят впускать посторонних ни в палату к больной Насте, ни в свой мир, такой тревожный от ожидания вердикта врачей, – продолжил художник. – Я обращаюсь ко всем, кто пытается любыми путями добыть информацию о состоянии Анастасии Заворотнюк: не нужно вторгаться в ее частную жизнь, давайте уважать право Насти и семьи на закрытость и просто ждать результатов лечения".
По словам живописца, актриса не выставляла личную жизнь напоказ, поэтому неудивительно, что ни она, ни родные не раскрывают подробности болезни. Кстати, Сафронов до сих пор не может поверить, что Заворотнюк в тяжелом состоянии – не вяжется эта новость с ее обычно цветущим образом.
"Настя – очень красивый, приятный и доброжелательный человек, – добавил Никас. – Мне хочется верить, что все обойдется, и она сможет победить болезнь. Нам всем нужно молиться! А журналистов я прошу: пожалуйста, не делайте на этом сенсацию. Только не на этом".
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