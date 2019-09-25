Вытаскивали осколки: звезда "Дома-2" получила травму на съемках клипа

Марго Овсянникова выпустила клип на песню "Парень непростых кровей". При этом звезда шоу "Дом-2" пострадала во время работы над видео.

Марго Овсянникова продолжает покорять российский шоу-бизнес. Однако съемки клипа на песню "Парень непростых кровей" едва не обернулись для нее трагедией.

В одной из сцен 23-летняя звезда скандального реалити-шоу должна была разбить вазу с цветами. Девушка так увлеклась процессом, что ударила слишком сильно.

По словам Овсянниковой, этот эпизод снимался почти в самом начале – энергия еще била ключом. Начинающая певица не рассчитала силу.

"Осколки разлетелись по всему помещению. В первые секунды даже не поняла, что произошло, но, отойдя от шока, я увидела кровь и осколки в своей руке. Помню, как подбегает в ужасе режиссер, меня куда-то ведут, вся бригада в шоке. Они все испугались больше меня", – цитирует экс-участницу шоу "Дом-2" StarHit.



Следующие несколько минут члены творческой группы останавливали кровь и вытаскивали осколки из руки Марго. Однако артистка, несмотря на травму, решила продолжить съемки. Ей на руку наложили специальную повязку, которую скрывала одежда.

Звезда шоу "Дом-2" призналась, что было очень больно. "Теперь буду внимательнее относиться к реквизиту", – добавила она.

Ранее Овсянникова призналась, что пение стало для нее спасением от личных проблем. Экс-участница телестройки ждет мужчину мечты, но пока ей достаются непорядочные бойфренды. Один из них даже позволил себе ударить девушку.