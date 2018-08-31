Звезды "Дома-2" разбежались после помолвки

Маргарита Овсянникова и Артем Сорока расстались. Девушка сообщила об этом на своей странице в Instagram.

Еще в начале августа участники реалити-шоу объявили о помолвке. 22-летняя блондинка ответила согласием. Тогда и ведущие телестройки, и другие обитатели "Дома-2" не поверили в искренность намерений пары. Ведь на тот момент их отношениям было всего две недели.

Да и поклонники Марго восприняли новость о скорой свадьбе настороженно. Многие отметили, что девушка слишком спешит, принимая предложения, по сути, от незнакомца, который к тому же имеет замашки домашнего тирана.

О расставании Маргарита рассказала в микроблоге. Овсянникова призналась, что парень поднимал на нее руку и назвала Сороку "маньяком и садистом".

"Мой папа разрешил попробовать, какое на вкус говно! Я сильная! Спасибо большое моему папочке за характер! Папа всегда говорил @artem_soroka маньяк и садист… Я была наивная и не послушала мудрых родителей. Теперь я сама в этом убедилась", – написала девушка. Также она добавила, что ранее ведущая "Дома-2" Ксения Бородина усомнилась в ее чувствах к Артему, заявив, что у молодых людей отношения развиваются по сценарию.

Публикация от Маргарита Овсянникова (@mmmargaaret) 5 Авг 2018 в 10:34 PDT

"Я одумалась и не смотря на чувства я иду дальше! Я уважаю себя!", – написала Марго. Она добавила, что никогда не позволит никому поднимать на себя руку, унижать и оскорблять.