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Избившего невесту красавца из "Дома-2" назвали животным

Саймон Марданшин. Фото: instagram.com/saimon_mardanshin
Участник телестройки Саймон Марданшин вновь не смог сдержать свои эмоции. Парень вновь накинулся на свою избранницу Лену Хромину, когда та попыталась ему перечить. 
прочитано 1398 раз

Очередная разборка пары закончилась плачевно. Девушке сильно досталось от возлюбленного, с которым они уже несколько недель строят отношения. Однако Саймон и Лена часто конфликтуют и бранятся. Доходит дело и до рукоприкладства.

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После очередного скандала Марданшин принял решение ночевать отдельно от Хроминой. Но блондинка решила выяснить отношения и пришла к бойфренду. Она попыталась объясниться с парнем, но он не внимал словам. Тогда Лена запустила в Саймона первым попавшимся по руку предметом.

Это буквально вывело участника телешоу из себя, он буквально озверел на глазах, передает Dom2Life.ru. "Дура, пожалуйста, брось меня! Брось меня, дура! Пусть она меня бросит, идиотка тупая!" – закричал он, набросившись на невесту.

Марданшин начал душить Хромину. Та попыталась уйти, но Саймон перегородил ей путь, схватил девушку и вышвырнул из вип-дома на заснеженную ночную улицу в одном белье для сна. Даже Илья Яббаров и Саша Гобозов, которые пытались разнять парочку, не смогли утихомирить драчуна.

Поклонники "Дома-2" осудили поступок Саймона, оставив в его адрес массу негативных характеристик. "Это животное еще раз доказывает, что ненавидит женщин вообще", "Неадекват", "Горилла узкоглазая", "Просто обезьяна!!! Невоспитанный тупоголовый качок!!! Обделенный в детстве лаской, из-за этого оскалившийся на женский пол", – написали пользователи в Instagram. Однако были и те, кто предположил, что Лена Хромина сама провоцирует парня на подобное поведение.

Отметим, что Саймон Марданшин и раньше бил девушек. От его действий пострадали Марго Овсянникова и Мэри Кулешова. И это лишь по сведениям, которые просочились в эфир.

Автор: Валерия Нарская13 марта 2018, 21:35
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Жертвы насилия из "Дома-2"

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