Бузова обошла в бизнесе певицу Валерию

Свадьба Бондарчука и Андреевой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
Народ молится за сына Булановой после несчастья
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
партнеры
Вторник 24 сентября
Лента новостей
12:07
США "завернули" российскую делегацию в ГА ООН
11:40
Объявлено о возвращении Януковича на Украину
11:25
Куда пропадает супружеский секс
11:19
Эксперт: Выступление Володина – яркое и конкретизированное
11:12
"Золотая осень": лучшие сезонные блюда и путешествия по историческим эпохам
11:04
Россиянка со стальными мускулами победила в турнире Шварценеггера
10:54
Порошенко устроил разнос отвернувшемуся от НАТО Зеленскому
10:02
"За каждый шаг надо платить": сделано неожиданное заявление о состоянии Лукашенко
09:58
Володин призвал парламентариев говорить об угрозах глобальной безопасности
09:55
Соловьев оправдался за ор в прямом эфире
08:54
Российских абонентов будут распознавать по фото и голосу
08:28
Стали известны подробности о сбитых под Хмеймимом дронах
08:15
Украина замахнулась на Крым
08:15
Кудрявцева прилюдно довела Лазарева до слез (видео)
07:59
Страшные новости о состоянии Заворотнюк вызвали у Николаева вопросы
06:30
Выскочка Зеленский получил сокрушительный удар от Трампа
04:08
49-летнюю Клаудию Шиффер закидали камнями
02:35
"Стыдливо избавились": Сергея Жукова погнал в шею влиятельный человек
00:17
"Никогда не забуду этого": знаменитый певец откровенно высказался о связи с матерью Шурыгиной
23:08
В Кемерово загорелся частный дом
22:52
Есть пострадавшие: в центре Петербурга устроили драку со стрельбой
22:27
"Напоминает сифилис!": показавшей грудь Волочковой вынесли суровый приговор
22:10
По вине пьяного водителя в Ижевске погиб мужчина
21:58
Оккультизм или бесплодие: почему Бузова еще долго не выйдет замуж
21:56
"Бесстыжий": Жукова уличили в подражании Киркорову (видео)
21:52
Самоуверенный Зеленский повторил главную ошибку Порошенко
21:51
В Уфе водитель авто сбил 7-летнего ребенка и скрылся
21:44
Андреева решилась на серьезный шаг ради медового месяца с Бондарчуком
21:13
Арматура насквозь проткнула руку жителю Подмосковья
21:01
Исхудала донельзя: за два месяца на чужбине Пугачева изменилась до неузнаваемости
20:43
Экс-муж Арнтгольц показал семейную идиллию
20:31
Раскрыт главный страх 65-летнего Лукашенко
20:29
Возвращение Друзя на Первый канал признали позором
20:28
Под Москвой банда подростков избила школьника
19:47
Умерла звезда фильма "Бэтмен"
19:35
Нарушающего закон наглеца Порошенко сняли на видео
19:20
"Молодец, хорошо поработали": Рудковская показала продуктивное утро с Плющенко
18:54
Журналист издания Ura.ru пропал без вести
18:43
"Носик-то мамин": МакSим впервые показала вторую дочь
18:24
Растрепанная Кожевникова увезла сыновей из России
18:21
"Отъезд играет злую шутку": Малышева о заграничном лечении Заворотнюк
18:03
Жигунов проглотил язык из-за случившегося с Заворотнюк
17:58
В Калининграде бомж убил женщину топором и сжег ее труп
17:31
Полицейских из Анапы жестоко наказали за секс с несовершеннолетней волейболисткой
17:01
"Люблю": Довлатова полезла с поцелуями к довольной Гузеевой
17:01
Как перестать сравнивать себя с другими
16:51
Исстрадавшийся Билан удивил занятием в самолете
16:46
"Выпившая?": Волочкова вылезла на холод в купальнике
16:29
Лукашенко получил удар с неожиданной стороны
16:26
Волочкова перетянула одеяло на себя в праздник дочери
16:24
Володин встретился с первым президентом и главой Сената Казахстана
16:23
Попавшая в аварию звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" с трудом шевелится
16:21
Асмус сняла обручальное кольцо на фоне слухов о разводе
16:05
Расстреливали детей: дикие зверства убийц Михаила Круга взбудоражили россиян
15:54
"Вельможные маргиналы": Собчак и Богомолова разнесли за осквернение храма
15:43
Вердикт врачей об Анастасии Заворотнюк: опухоль неоперабельна
15:43
Алика Смехова пожаловалась на проблемы с младшим сыном
15:38
Первый канал сделал важное заявление о судьбе Александра Друзя
15:33
Катя Лель призвала высшие силы в помощь больной раком Заворотнюк
15:24
В России взлетел спрос на новый iPhone
15:22
"Я не дал того, чего хотела ты": экс-супруг Заворотнюк приполз с покаянием
15:21
Когда включат отопление в Москве
15:04
Малахов даст 15 миллионов за участие Заворотнюк в шоу
15:03
Рецепт тыквенного пирога с сырным кремом
14:52
"Твои 22 мне нравятся": Распутина в восторге от сексуального красавчика
14:51
Дмитрий Борисов убежал из студии после неожиданных слов актера Краско
14:40
Стало известно о наличии ВИЧ-инфекции у Числова
14:28
Звезда сериала "Молодежка" высказалась после скандала с экс-мужем
14:21
Мороз и снег: россиян предупредили о затяжном похолодании
14:07
"Все примерно так и думали": Соловьев высказался о громком убийстве
14:00
"Я плакала": экс-любовница Тимати сделала шокирующее признание (видео)
13:54
Счастливая любовь: как построить крепкие отношения
13:50
Раскрыты неизвестные подробности об онкологии у Фриске
13:45
Идеальный муж: как выбрать
13:37
"Тысяч 300-400": Кравец взяла на себя оплату памятника на могиле Началовой
13:35
"Раздевает их на деньги": Агутин раскрыл неожиданную страсть Варум
13:28
Отстранение Зеленского от власти: в Киеве подписан важный закон
13:28
Петросян обвинил бывшую супругу в незаконных действиях
13:16
"Дело закрыто": восстановлена жуткая картина убийства Михаила Круга
13:12
Квартир на полмиллиарда: кому достанется шикарное наследство Заворотнюк
12:41
В детском саду Перми детей укладывали спать на пол
12:37
Россия отбила провокацию с новым поворотом в деле Скрипаля
12:37
"Она умирает": пациентка того же медцентра о состоянии Заворотнюк
12:37
Богомолов снял вместе Собчак и Ефремова после насилия
12:21
Россия и Венгрия создают межпарламентскую комиссию
12:12
Чехова сделала шокирующее признание на похоронах отца
11:59
"Бабушка-алкоголичка": Максакова дерзко обратилась к родственнице
11:46
"День задался с утра": Киркоров обманул россиян
11:31
Путин сделал заявление о борьбе с раком
11:24
Обнародовано последнее интервью тяжелобольной Заворотнюк
11:11
В Москве безработный до смерти забил знакомую
11:07
Володин призвал сближать законодательство стран Евразии
10:56
"Ознакомиться с географией": в России ответили устроившему истерику генералу США
10:53
Сокрушенная печальной новостью жена Виторгана объявила о раке
10:45
Билан объяснил причину появления "обнаженных" снимков
10:39
"Это займет время": болезнь отняла у Михалкова любимое дело
10:24
Волочкова на всю страну озвучила причину страшного недуга Заворотнюк
10:06
Изворотливый Лукашенко променял Россию на Китай
10:06
"Она купила": россияне набросились на Бородину за медаль дочери
09:23
Алена Водонаева перестала узнавать знакомых
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Идеальный муж: как выбрать
Готовится свергнуть Зеленского: Порошенко решился на отчаянный шаг
Нарушила важный закон: вскрылись неожиданные подробности болезни Заворотнюк
"Богиня красоты": Кудрявцева очаровала глубоким декольте
Королева показала интимное видео с Николаевым без штанов
Беременная жена Тарасова взорвалась после обвинений в алкоголизме
Шоу-бизнес

Бузова обошла в бизнесе певицу Валерию

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Выяснилось, сколько заработала поющая ведущая на общепите за прошлый год. Ольга Бузова оказалась в бизнесе успешнее некоторых коллег по творческому цеху.
прочитано 1413 раз

Многие звезды отечественной сцены пробуют себя в предпринимательской деятельности. Одним из популярных и излюбленных направлений является общепит.

ПО ТЕМЕ

Бузова кардинально изменила внешность

Уставшая от одиночества Бузова рассказала о мужчине мечты

"Я вообще не буду приезжать": у Бузовой случилась истерика прямо на съемках

Бузова страдает от одиночества

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Портал "База" выяснил, насколько удачной оказалась для знаменитостей продажа еды. Судя по бухгалтерским отчетам за прошлый год, Ольга Бузова, основавшая в 2018 году бренд Buzfood напополам с "Арчер мьюзик продакшн" Татьяны Стрельниковой, неплохо разжилась. Певица отхватила лакомый кусок: ее годовой доход – 1,2 миллиона рублей.

Ушлая на сцене и в бизнесе телеведущая побила по заработкам в общепите певицу Валерию и ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина. Они прогорели на идее здоровой еды. Совместный с Эмином Агалаковым бизнес супругов потерпел крах – минус 1,9 миллиона рублей.

А вот Григорий Лепс, вместе с Агалаковым открывший в Москве два ресторана "Рюмка водки", без прибыли не остался. В заведении на Петровке артисты получили доход, равный 8,3 миллиона рублей. А вот ресторан на Лесной улице оказался в 2018 году убыточным – минус 7,9 миллиона рублей.

Самым удачливым музыкантом в бизнесе, связанном с общественным питанием, стал рэпер Тимати. За год он заработал на своей бургерной 54 миллиона рублей.

Отметим, что феномен успешности Ольги Бузовой остается загадкой для многих. Девушка добилась высот сразу в нескольких сферах. Став звездой скандального реалити-шоу "Дом-2", Ольга Бузова не остановилась на достигнутом: она покорила российскую поп-сцену и преуспела в бизнесе.

Автор: 24 сентября 2019, 09:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Новая уловка Бузовой !! Теперь она смотрит где больше будут покупать билеты, на её концерты ,туда она и полетит Заявляет сразу о концертах ,в двух местах ,а там смотрит, куда выгоднее Эксперимент начался Н. Уренгой одновременно Улан Удэ Хитрая <цензура>
Гость!
Ответить
Гость
Не надо трогать Бога,когда пишите о Бузовой Она так далека от него своим развратом,обманами,тот кто так пишет грешит
УВАЖАЕМЫЙ/АЯ/, А ЛЮДИ ОСКОРБЛЯЯ, УНИЖАЯ, ОБМАНЫВАЯ-ДРУГИХ НЕ ГРЕШАТ?? ДАВАЙТЕ, ЖИТЬ В МИРЕ!! НЕ ПРЕВРАЩАЯСЬ В УБОГИХ!! ПОМОГИТЕ, КОМУ НУЖНА ПОМОЩЬ, ПОДСКАЖИТЕ, ВОСПИТЫВАЙТЕ!!.. НО, НЕ БУДЬТЕ ДЬЯВОЛОМ И НЕ ДЕЛАЙТЕ ЗЛА!!... МИР ВАШЕМУ ДОМУ!! БОГ ВАМ В ПОМОЩЬ!!
Гость
Ответить
Гость
Собчак в ютубе утверждала обратное: ресторан Бузовой работает с минусом. Кому верить? Но лучше пусть занимается едой, а не пением.
А,что травить людей, это лучше ??Она и так доводит своим пением, до крови из ушей ,теперь все лягут с поносом?? Конечно, у неё все плохо со столовой ,как здесь стараются написать Её рекламные ролики, из своей столовой, она уже выкладывала, тем самым, зазывая посетителей Надо всем заниматься, по первых хоть,что то знать о этом производстве,во вторых надо контролировать,как и что Открыла и думает все пойдет ,как в сказке
Гость
Ответить
Гость!
ОЛЕЧКА-ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА, УДАЧА ЕЕ ЛЮБИТ!! НЕ ЗАВИДУЙТЕ, А РАДУЙТЕСЬ!! И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!... ОЛЯ!! ИДИ ВПЕРЕД!! БОГ ТЕБЕ В ПОМОЩЬ!
Это кто? Мамка или бузиха?
Гость
Ответить
Гость!
ОЛЕЧКА-ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА, УДАЧА ЕЕ ЛЮБИТ!! НЕ ЗАВИДУЙТЕ, А РАДУЙТЕСЬ!! И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!... ОЛЯ!! ИДИ ВПЕРЕД!! БОГ ТЕБЕ В ПОМОЩЬ!
Вы не в себе? Эта пошлость и тупость в трусах - хорошая девочка? И ей надо идти вперёд? Раздеться совсем?
Гость
Ответить
Гость!
ОЛЕЧКА-ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА, УДАЧА ЕЕ ЛЮБИТ!! НЕ ЗАВИДУЙТЕ, А РАДУЙТЕСЬ!! И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!... ОЛЯ!! ИДИ ВПЕРЕД!! БОГ ТЕБЕ В ПОМОЩЬ!
Не надо трогать Бога,когда пишите о Бузовой Она так далека от него своим развратом,обманами,тот кто так пишет грешит
Гость
Ответить
Гость
А, как же провал Бузфуд на Арбате? Об этом молчат,почему закрыли ,рыгаловку Кормили там холодной,невкусной едой и везде была грязь А сейчас опять печатают непроверенные данные и факты Конечно можно писать, всякую чушь, тем более статья заказная
Бузова во всем обманывает, своими лживыми статьями ,оплачивает и пишут все,что скажут,а не то, что есть на самом деле
Так Бузова умеет раздувать из всякой мелочи сенсацию, у Бузовой не было фобии,как она демонстрировала в Форт Боярд Кричила,что боится змей Зачем же разыгрывать зрителей и устраивать этот фарс?В 2014 Бузова участвовала в шоу "Я смогу" где держала большого питона в танце,,а потом позирует перед камерой,держа его в руках Надо помнить все,что было и есть,ведь все в архивах и интернете, можно увидеть Врет ,играет на публику и не краснеет
Гость
Ответить
Собчак в ютубе утверждала обратное: ресторан Бузовой работает с минусом. Кому верить? Но лучше пусть занимается едой, а не пением.
Гость
Ответить
А, как же провал Бузфуд на Арбате? Об этом молчат,почему закрыли ,рыгаловку Кормили там холодной,невкусной едой и везде была грязь А сейчас опять печатают непроверенные данные и факты Конечно можно писать, всякую чушь, тем более статья заказная
Гость!
Ответить
ОЛЕЧКА-ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА, УДАЧА ЕЕ ЛЮБИТ!! НЕ ЗАВИДУЙТЕ, А РАДУЙТЕСЬ!! И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!... ОЛЯ!! ИДИ ВПЕРЕД!! БОГ ТЕБЕ В ПОМОЩЬ!
1

Популярные темы форума

Политика

Воспользуются поддержкой Лукашенко: раскрыт коварный план США против России
Стало известно о пагубной зависимости Зеленского
Украина бьется в истерике из-за возвращения России в ПАСЕ
Захарова поймала европейцев за стыдным занятием

Шоу-бизнес

Туберкулез и астма вынудили Ротару уехать жить в Крым
"Диагнозы засекречены": в больнице проговорились о лечении Заворотнюк
"Стройная девушка!": Нетребко взбудоражила народ голыми ножками
"Я неуравновешенный": Маликов о наркотиках и алкоголе

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
Горбачев лично благословил Миронова и Хаматову
Шоу-бизнес

"Она умирает": пациентка того же медцентра о состоянии Заворотнюк

Говорят, актрису перестали лечить
Шоу-бизнес

Королева показала интимное видео с Николаевым без штанов

Запись была сделана во время отдыха пары на пляже
Шоу-бизнес

"Это займет время": болезнь отняла у Михалкова любимое дело

Режиссер перенес очередную операцию на ноге
Шоу-бизнес

"Бабушка-алкоголичка": Максакова дерзко обратилась к родственнице

Оперная дива не наладит отношения с близкими

Гороскоп

Предсказание на выходные
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября
Гороскоп на октябрь
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кокорину вынесли жестокий приговор
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья
"Все очень сложно!": обескураженный Роналду разрыдался в эфире телепередачи (видео)
Нурмагомедов возмутил общественность выходками с животными

Регионы

Разобран наполовину: что происходит с Крымским мостом после жуткого ЧП
Тюремное танго по-русски: стриптиз в колонии попал на видео
"ЕР" передаст черный список "наливаек" в правоохранительные органы
Умер Михаил Горбачев

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru