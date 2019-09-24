Бузова обошла в бизнесе певицу Валерию

Многие звезды отечественной сцены пробуют себя в предпринимательской деятельности. Одним из популярных и излюбленных направлений является общепит.
Портал "База" выяснил, насколько удачной оказалась для знаменитостей продажа еды. Судя по бухгалтерским отчетам за прошлый год, Ольга Бузова, основавшая в 2018 году бренд Buzfood напополам с "Арчер мьюзик продакшн" Татьяны Стрельниковой, неплохо разжилась. Певица отхватила лакомый кусок: ее годовой доход – 1,2 миллиона рублей.
Ушлая на сцене и в бизнесе телеведущая побила по заработкам в общепите певицу Валерию и ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина. Они прогорели на идее здоровой еды. Совместный с Эмином Агалаковым бизнес супругов потерпел крах – минус 1,9 миллиона рублей.
А вот Григорий Лепс, вместе с Агалаковым открывший в Москве два ресторана "Рюмка водки", без прибыли не остался. В заведении на Петровке артисты получили доход, равный 8,3 миллиона рублей. А вот ресторан на Лесной улице оказался в 2018 году убыточным – минус 7,9 миллиона рублей.
Самым удачливым музыкантом в бизнесе, связанном с общественным питанием, стал рэпер Тимати. За год он заработал на своей бургерной 54 миллиона рублей.
Отметим, что феномен успешности Ольги Бузовой остается загадкой для многих. Девушка добилась высот сразу в нескольких сферах. Став звездой скандального реалити-шоу "Дом-2", Ольга Бузова не остановилась на достигнутом: она покорила российскую поп-сцену и преуспела в бизнесе.
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