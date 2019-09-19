Бузова кардинально изменила внешность

Телеведущая два года проходила брюнеткой и, судя по всему, ей это надоело. Звезда преобразилась, став блондинкой. Ольга Бузова заметно осветлила кончики волос, да и в целом цвет стал светлее.
Преображением звезда поделилась в Инстаграм. Поклонники также заметили и то, что Ольга Бузова снялась без макияжа. Она отметили, что звезде в естественном виде, без косметики намного лучше.
Отметим, что Ольга Бузова часто становится излюбленной мишенью для хейтеров. Так, ранее певицу резко раскритиковали за образ мусульманки на открытии бутика дочери Рамзана Кадырова. Подписчики отметили, что ведущей скандального реалити-шоу "Дом-2", мягко говоря, не стоило надевать подобный костюм.
Напомним, ранее Ольга Бузова призналась, что очень много работает для того, чтобы оставаться на плаву. Ведь ее деятельность сопряжена с постоянными нервными перегрузками, которые не прибавляют здоровья. "Берегу голос: чай, лимон, мед, леденцы специальные...", – поделилась артистка с поклонниками.
Отметим, что после того, как стало известно о предстоящем прибавлении в семье бывшего мужа певицы, футболиста Дмитрия Тарасова, на Ольгу Бузову ополчились хейтеры. Многие со злорадством отметили, что звезда до сих пор одна, тогда как новая жена спортсмена, Анастасия Костенко, вскоре во второй раз испытает радость рождения ребенка.
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