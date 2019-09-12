Первый канал влип в грязный скандал из-за обмана Шепелева

Героиня телешоу "На самом деле", которое ведет Дмитрий Шепелев, оказалась артисткой. Ранее девушка обвиняла актера Дмитрия Орлова в домогательствах.



Лилия Фатехина работает домработницей у Орлова. Во время программы девушка рассказала, будто бы известный артист изнасиловал ее. Правда, как выяснилось, это был продуманный сценарий. Да и настоящая фамилия у Лилии не Фатехина, а Волкова.

Тем не менее, в рамках эфира "помощница по дому" была весьма убедительна.

"Это просто зверь, настоящий зверюга. Избивал меня. По факту я была у него секс-рабыней. Просто хочу сказать, что это граф Дракула. Он ненавидит женщин. Он меня изнасиловал. Я кричала, он закрывал мне рот рукой. Это все видела повар Елена, она свидетель", – поделилась Лилия душещипательной историей.

Впрочем, как оказалось, девушка совсем не производит впечатление "рабыни Изауры". На своей личной странице в Instagram молодая актриса часто публикует фотографии с известными артистами, такими как Сергей Светлаков, Стас Костюшкин и Павел Прилучный, сообщает издание Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 10 Сен 2019 в 1:26 PDT .

К снимку с последним Волкова написала простой, лаконичный, но очень примечательный текст: "Съемки, Москва, кино (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)." Тем самым артистка только подтвердила, что ее участие в программе "На самом деле" – не более, чем очередная подработка.

