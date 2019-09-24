Дочь Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление

Дочь артистки Анна сделала заявление. Наследница Анастасии Заворотнюк сообщила, что не получала предложений от шоумена Андрея Малахова.

В личном "Инстаграм" Анна написала, мол, слухи о том, что телеведущий предлагал ей за участие в своем шоу 15 миллионов рублей, неправдивы. Девушка подчеркнула, что и она, и ее семья лично знакомы с Андреем Малаховым. Ни шоумен, ни редакторы программы "Прямой эфир" с просьбами к ней не обращались.

После Анна попросила журналистов не раздувать "грязных сенсаций" вокруг непроверенных сплетен, а лучше оставить ее и ее семью в покое. "Спасибо тем людям, кто искренне желает добра, вас очень много, и я читаю все ваши сообщения, спасибо", – обратилась дочь Анастасии Заворотнюк к поклонникам, переживающим за здоровье артистки.

Отметим, что за несколько часов пост Анны собрал более трех тысяч лайков. Среди тех, кому понравилась публикация девушки, оказался и сам Андрей Малахов. Позже шоумен сделал репост заявления наследницы Анастасии Заворотнюк у себя в "Сторис". Телеведущий заверил, что "всем сердцем" переживает за звезду сериала "Моя прекрасная няня".

Напомним, по некоторым данным у Анастасии Заворотнюк рак мозга. Онкологию у артистки диагностировали около года назад. Актриса лечилась за рубежом, однако недавно вернулась в Россию. Сейчас знаменитость находится в одной из частных клиник Москвы. СМИ пишут, что шансов на выздоровление мало: у звезды "Моей прекрасной няни" нашли неоперабельную опухоль головного мозга.