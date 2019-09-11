На наивной Бузовой наживается бывший муж

Несмотря на то, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов оформили развод еще несколько лет назад, до сих пор в СМИ всплывают подробности их супружеской жизни. Говорят, что поющая ведущая много сделала для их семейного гнездышка, но в итоге осталась ни с чем.

На днях Дмитрий Тарасов и его третья жена, модель Анастасия Костенко, объявили, что скоро у них появится второй ребенок. Отметим, в июле 2018 года темноволосая красавица родила футболисту дочь Милану. Чтобы содержать увеличивающееся семейство (а также выплачивать алименты первой жене на старшую дочь Ангелину), безработный Дмитрий Тарасов вынужден продать свой роскошный особняк.

Спортсмен просит за дом кругленькую сумму. "Дмитрий назначил цену в 250 миллионов рублей. Дело в том, что за последний год он серьезно вложился в данную недвижимость и хочет отбить затраченное", – рассказал репортерам риэлтор по имени Егор. Примечательно, что этот эффектный особняк Дмитрий Тарасов строил со своей второй супругой, звездой скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольгой Бузовой.

Говорят, даже в объявлении о продаже особняка значится имя поющей ведущей, а самого Дмитрия Тарасова назвали ее бывшим мужем. Пользователи Сети немедленно прокомментировали это обстоятельство, отметив, что футболист наживается на экс-супруге, которая сейчас в разы популярнее и успешнее его.

Так или иначе, дела у спортсмена идут так себе. Мало того, что он недавно выплатил 15 миллионов рублей алиментов первой супруге Оксане, которая растит их дочь Ангелину, так еще футбольный клуб "Локомотив" отказался продлевать с ним контракт. Новую работу Дмитрий Тарасов пока так и не нашел. Поэтому на продажу дома футболист возлагает большие надежды.

Пока Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко продолжают фотографироваться на фоне особняка, эксперты говорят, что продать дом будет делом нелегким по нескольким причинам. Цена явно завышена. "Например, в поселке Agalarov Estate можно найти вариант за 150 млн рублей. А дом Димы находится в месте поскромнее. Чего он так задрал стоимость? В свое время земля эта досталась еще и по скидке – Бузова ее лично выбивала. Она же за свой счет приобретала много чего, вот плитку в холл за пять миллионов рублей. В итоге мрамор доставили, когда они с Димой уже разошлись. Конечно, деньги Тарасов не вернул", – цитирует свой источник Starhit.

Ранее Ольга Бузова признавалась, что после развода с Дмитрием Тарасовым лишилась практически всего из их совместно нажитого имущества, в том числе и права на половину их особняка. Тогда, на заре отношений, по собственной наивности звезда "Дома-2" подписала с футболистом брачный контракт, по условиям которого не могла претендовать ни на что в случае развода. Но влюбленная Оля, сыграв роскошную свадьбу, даже не думала о расставании. Она полагала, что их союз с Дмитрием навсегда.