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Шоу-бизнес

Экс-супруг Ольги Бузовой раскрыл секрет своего предательства

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, в отличие от своей экс-возлюбленной счастлив в браке. Недавно он, наконец, рассказал, почему ушел от певицы.
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Тарасов опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый пост. На снимке счастливый спортсмен запечатлен со своей новой беременной женой – Анастасией Костенко.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Волк никогда не предаст свою волчицу, ради доступной собаки. P.S. Иногда стоит пройти определенный и долгий путь, чтобы встретить ту единственную волчицу", – гласит надпись под фото.

После увиденного пользователи Сети ополчились на Дмитрия. Они моментально провели параллель и поняли, что речь идет о бывшей супруге футболиста. 

"Ты что, Олю с собакой сравниваешь?", "Ждем слезы от Бузовой", "Так некрасиво писать, особенно, когда вся страна знает, кто твоя бывшая", "Бедный Бузеныш", "За что он так ее унижает?!", – недоумевали фолловеры. 

"Ждем очередной истерики от Оли на лобном", – съязвил злопыхатель.

Напомним, Дмитрий и Ольга прожили в счастливом браке несколько лет. Казалось, что их союз будет длится вечно. Но отношениям пришел конец, когда ведущая узнала об измене супруга. Для Бузовой это было настоящим ударом. Она долго приходила в себя после подлого предательства. Усугубил ее боль тот факт, что муж-изменщик довольно быстро женился на своей любовнице.

22 сентября 2019, 15:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Восхитительная Бузова показала округлившийся живот

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Не отдал ей деньги потраченные на дом, подарки отобрал, а сейчас поливает. Мужчина! А какое изысканное и благородное лицо 😂😂😂
Вы это точно знаете? Верить Бузовой все равно что спрыгнуть со скалы. А где вы увидели грязь от Тарасова? Мы то голый пис.День Ольги видели все когда она Нагиеву посылала. Предлагая себя неожидала отказа от такого великого и богатого актёра, а другие ведь подбирали. Хватит вопить и водить сплетни. Надо знать истину, чтобы не попадать в глупую ситуацию.
Гость
Ответить
Не отдал ей деньги потраченные на дом, подарки отобрал, а сейчас поливает. Мужчина! А какое изысканное и благородное лицо 😂😂😂
1

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