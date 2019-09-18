Муж довел до слез народ трогательным обращением к Нетребко

Семья поздравила оперную певицу с днем рождения. Анна Нетребко на свое 48-летие получила от мужа Юсифа Эйвазова и сына от первого брака Тьяго трогательный видеоролик.

18 сентября артистка принимает поздравления со всех уголков земного шара. Но самыми первыми ее поздравили близкие и любимые. Супруг исполнительницы и наследник записали трогательное видео для именинницы.

Тенор выложил ролик на своей странице в "Инстаграм". Под постом набралось множество комментариев от тех, кто присоединился к теплым и нежным словам в адрес Анны Нетребко. Запись начинается с поздравлений и признаний.

"Ты самое дорогое, что у нас есть... И не потому, что ты мама и жена, а потому, что ты чудесный человек", – обратился к жене Эйвазов. Артистку он назвал доброй и талантливой. А Тиша, как в семье называют мальчика, присоединился и резюмировал, что его мама самая красивая. "Я люблю маму, потому что она такая шикарная женщина", – заключил сын Анны Нетребко.

В адрес примы оперы было сказано много трогательных слов. "Какое счастье, что ты есть на белом свете, потому что мир становится лучше, когда ты есть! Любовь осталась с нами! С днем рождения!" – заявил в конце ролика Юсиф Эйвазов. При этом он послал Анне Нетребко воздушный поцелуй.

Подписчиков Анны Нетребко до глубины души растрогало поздравление семьи артистки. "Мои родные вы. Прослезилась!!! С днем рождения!!!", "До слез!", "Какие чудесные слова!!! Настоящие, искренние от любящих мужчин, и да, это правда! Мир стал прекраснее, когда в нем появилась Анна!!! С именинницей вас! Долгих лет счастливой жизни всему семейству", – высказались пользователи соцсети.