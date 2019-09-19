Собчак раскритиковали за неприличное публичное поведение

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался о поведении телеведущей. Он считает, что Ксения Собчак ведет себя на людях крайне неприлично.

Собеседник "Дни.ру" прокомментировал случай, произошедший много лет назад между телеведущей и Аллой Пугачевой, когда Примадонна отчитала журналистку. Манукян считает, что Ксении Собчак поделом досталось на орехи.

По его словам, Ксению Собчак публично слишком мало ругают мэтры эстрады. "Для меня очевидно, что она ведет себя в публичной жизни крайне неприлично. Ее свадьба с Богомоловым, на мой взгляд, это апофеоз пошлости. Хотя, не исключаю, что она считает это верхом креатива", – словесно отхлестал телеведущую эксперт.

Вадим Манукян рассказал, как познакомился с критиком Сергеем Соседовым, который ранее поведал об инциденте между Ксенией Собчак и Аллой Пугачевой. Это произошло в ноябре 2017 года на 50-летии певца Игоря Наджиева.

"Сначала был концерт Игоря, а потом афтерпати для близких людей Наджиева. Игорь представил меня своим друзьям, и в этот момент Соседов сказал, что поддерживал меня, когда я опубликовал свою инициативу о необходимости изменений в новогодней развлекательной сетке Первого канала, на которую очень болезненно отреагировали Пугачева, Киркоров и другие звезды шоу-бизнеса", – поделился Манукян.

Они начали регулярно общаться с критиком на тему отечественного шоу-бизнеса. "С некоторых пор Соседов разочаровался в творчестве Пугачевой и Киркорова, регулярно их критикует. У Пугачевой, на мой взгляд, действительно было мало крутых хитов, но "Я летала" и "Поживи в моей шкуре" мне действительно понравились", – отметил эксперт.

Он добавил, что многое из того, что в последние годы делает Филипп Киркоров, ему не по душе. "Но я являюсь настоящим фанатом "Евровидения" и отдаю должное тому, что Киркоров со своей Dream Team практически ежегодно там показывают", – добавил Манукян.

При этом он напомнил, что в январе 2019 года публично заявлял, что именно Киркорову нужно снова помочь России завоевать "хрустальный микрофон" на "Евровидении". "Ведь не секрет, что в последние годы он помогал другим странам, а России лишь однажды в тандеме с Лазаревым", – сказал Манукян.

Он посчитал, что после злоключений на "Евровидении" Юлии Самойловой пора бы уже было вернуть Россию в топ конкурса. И действительно, Лазарев вместе с Киркоровым были выбраны в качестве участников от России. "Соседова почему-то очень обидело то, что я публично предложил Киркорову поехать на "Евровидение" от России. Он начал публично критиковать мою позицию, а потом полностью прервал общение. Знаете, я очень не люблю критиканов", – признался Манукян.

"Моя позиция совершенно иная. Если человек что-то сделал хорошо, и у него очевидный успех, то я не стану критиковать даже хорошее. У Соседова, похоже, другой подход. Насколько я вижу, если человек в его глазах профессионально умер, то он слова доброго больше не скажет в его адрес", - заключил Манукян. Он полагает, что именно так Соседов относится к Пугачевой и Киркорову.

"Я считаю это весьма непрофессиональным подходом. Для меня очевидно, что музыкальный критик не должен себе позволять ничего подобного", – заявил Вадим Манукян.