"Стыдливо избавились": Сергея Жукова погнал в шею влиятельный человек

"Руками вверх" в середине 1990-х годов занимался продюсер Андрей Маликов. Чтобы дать группе "глоток воздуха", он пристроил ее на танцевальное подразделение студии "Союз". Тогда был записан один из первых хитов группы – "Студент", однако композиция не соответствовала формату лейбла.
Как сообщает телеграм-канал "Русский шаффл", руководство студии отказалось давать "Рукам вверх" второй шанс. "От группы стыдливо избавились", – говорится в сообщении источника. В интервью журналистам музыкальный продюсер Андрей Маликов вспоминает, с какими перипетиями пришлось столкнуться молодому коллективу на пути к славе.
"В ноябре 1996 года я встретился с Александром Яковлевым, директором Electric Records, подлейбла студии "Союз". Материал ему понравился, и он взял группу к себе. Однако, Яковлев занимался тогда электронно-танцевальной, клубной музыкой. А ребята делали романтический поп", – рассказал Маликов.
Он добавил, что когда альбом "Дышите равномерно" уже был готов, Яковлев, по всей видимости, испугался ответственности. Он передал проект в руки вышестоящей организации – студии "Союз".
"Когда я позвонил Алене Михайловой, которая должна была заниматься "Руками", выяснилось, что она даже не может найти нашей кассеты – после недолгой беседы она попросту попросила перезвонить дней через десять. Я не мог столько ждать", – подытожил продюсер.
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