Сергей Жуков публично дал громкое обещание

Артист рассказал, что занимается запуском "Руки Вверх! Бар" в Сочи. Сейчас заведение еще на этапе строительства.
Также, по словам Жукова, существует давняя традиция, что первой в дом должна войти кошка. "Только посмотрите, кого мы выбрали для этой ответственной миссии! Она будет первой, кто переступит порог "Руки Вверх! Бар" на открытии", – поведал исполнитель, держа в руках крошечного котенка.
Маленькое чудо имеет серый окрас в полоску. А глаза у него глубокого песочного цвета.
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Кошка «Алешка» по старой доброй традиции, первая переступит порог нашего бара в Сочи! @rvbar.sochi Достойно же фото миллиона лайков?�� Отмечайтесь, гордые владельцы домашних животных:) У кого кто? В нашей семье смешной и совсем небольшой шпиц «Гунька». А у вас? #домашниеживотные #кошка #собака #друг
Позже Сергей сделал неожиданное заявление. По его словам, после церемонии открытия этот малыш станет верным другом для кого-то из гостей вечера.
"Я лично выберу человека, в чьи добрые руки не страшно отдать нашего котенка. Мы назвали его Алешкой", – отметил музыкант.
Отметим, что проверка здания будущего "Гастропорта" было не единственной миссией, с которой Жуков прилетел в Сочи. Он также выступил там со своим сольным концертом.
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