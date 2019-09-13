"Я реально плакал": Жукова растрогал поступок сына

Сергей Жуков и его супруга появились в новом выпуске Ютуб-шоу "Пятница с Региной". Лидер группы "Руки вверх" расчувствовался, говоря о наследниках.

У 43-летнего артиста и его жены Регины Бурд трое детей: десятилетняя Ника, девятилетний Энджел и четырехлетний Мирон. Сергей Жуков много времени посвящает наследникам. Знаменитость учит их быть самостоятельными.

Как выяснилось, отпрыски часто трудятся в семейной кондитерской. Не так давно артист открыл небольшое предприятие по производству сладостей, которое со временем разрастается.

"Работают – это страшно звучит, но у них, например, каникулы, они могут заехать к нам на производство", – сказала Регина Бурд.

По словам супруги артиста, ее сын Энджел помогает собирать коробки в кондитерской. За труд мальчик получает денежное вознаграждение. Сумма поощрения зависит от того, сколько упаковок он сможет собрать за определенное время.

Дочь четы – Ника – тоже "работает". Девочка помогает лепить сладкие фигурки и украшения для тортов.

"Во-первых, это нужно, детям в наше время прививать понимание, что деньги – это труд. Они не берутся у папы в кармане в заднем и не воруются, и не просто берутся со стола", – высказался Сергей Жуков.

После артист рассказал историю, которая буквально до слез умилила Регину Тодоренко. Артист вспомнил, как его сын Энджел потратил все свои сбережения на подарок сестре.

"Представьте себе, это было до слез. Я реально плакал. Он в магазине говорит: "Папа, могу я у тебя попросить, пожалуйста, я хочу Нике купить подарок. Но у меня деньги в копилке дома. Можешь сейчас дать, я куплю". Он дома отдает мне эти деньги, а я должен их взять. Я беру, понимаю, он копил себе", – поведал артист.

Сергей Жуков в тот момент испытал смешанные чувства: с одной стороны ему было жаль сына, с другой – "по-мужски" приятно. Вокалист рассказал, что организовал Энджелу подработку, чтобы тот вновь наполнил копилку.