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Исстрадавшийся Билан удивил занятием в самолете

Дима Билан. Фото: instagram.com/bilanofficial
Звезда российской эстрады не перестает удивлять своих поклонников. Дмитрий Билан выложил на своей странице фотографии, где занимается спортом прямо в самолете.
прочитано 896 раз

У певца довольно загруженный график – концерты, съемки, интервью и многое другое. Знаменитость отправилась в Геленджик, чтобы порадовать своих фанатов очередным визитом. Правда, во время долгого перелета Дмитрий решил размяться прямо на борту авиалайнера.

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На фотографиях, опубликованных в социальной сети "Инстаграм", певец продемонстрировал выполнение зарядки. Снимки он подписал так: "Когда все на свете себе отлежишь в самолетной позе, делаю либо сидя разминку, либо вставая", – сообщает издание Teleprogramma.pro.

Ранее звезда отечественной сцены заметил, что частенько во время перелетов читает книги или пишет тексты для новых песен, до которых ранее не доходили руки. Билан признался, что нередко использует эти часы для того, чтобы отоспаться. 

Он рассказывал, что поспать три или четыре часа в собственной кровати для него уже большое счастье. Обычно знаменитость довольствуется кратковременным сном во время разъездов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Автор: 23 сентября 2019, 16:51

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

TOMOC
Ответить
а потом в самолете в полете случайно двери открываются или локтем по зубам чисто случааааайно другова пассажира в нокдаун. качайся дима в подвале дома лучше
1

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