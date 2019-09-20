"Нельзя такое выкладывать": использующий жуткую трагедию в своих целях Билан попал под удар

Не так давно Билан выложил в своем микроблоге видео, на котором тушит торфяники. Певца поддержали поклонники и похвалили за общественную деятельность. Тем не менее не всем пришелся по душе тот факт, что знаменитость оказалась в одном отряде с добровольцами.
Разин выступил на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Он подчеркнул, что те, кто отвечают за поддержание популярности Дмитрия, совершили большую ошибку. По его мнению, такие материалы не стоит предавать огласке и уж тем более публиковать прямые подтверждения.
"Считаю, что пиариться на природных катаклизмах, на горе людей, на несчастье – это кощунство. И PR-директора Димы Билана сделали огромную глупость. Нельзя такие вещи выкладывать. Тем более, когда имеются огромные жертвы и потерпевшие от лесных пожаров", – написал продюсер.
По его мнению, всегда нужно говорить только правду и не заниматься саморекламой. Андрей считает, что певцу стоило оказать пострадавшим от лесных пожаров реальную помощь, посочувствовать и "сделать все возможное, чтобы людям жилось легче". Продюсер отметил, что его слова базируются на личном опыте, и призвал артистов не заниматься подобными вещами.
Публикацию оценили в тысячу лайков, а единственный комментарий содержит лишь смайл "фейспалм". Похоже, большинство придерживается мнения, что Билан занимался не таким уж бесполезным делом.
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