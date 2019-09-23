Дима Билан объяснил причину появления "обнаженных" снимков

Дима поведал, зачем периодически публикует откровенные фото. По мнению исполнителя, "обнаженные" снимки привлекают больше внимания, чем посты на серьезные темы.
Так, недавно он выложил в Stories в своем Instagram статистику двух публикаций из своей ленты. На первой он в костюме пожарного рассказывает о том, как тушил горящий лес. А на другой позирует в одних трусах в томной позе на столе в гостиничном номере.
Как оказалось, второй пост посмотрело значительно больше человек – 1 288 108 и 1 046 524 соответственно. К слову, и лайков "обнаженный" кадр набрал на 20 тысяч больше.
"Радует то, что пожары волнуют вас не меньше, чем труселя, хотя труселя больше чуток", – иронично высказался Билан.
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Напоминаю, что 6 и 7 ноября, мы с вами встречаемся на моих сольных концертах - #планетабиланнаорбите, которые пройдут в @crocuscityhall! Это не повторение прошлогоднего шоу, а новое, с иными конфигурациями! Жду встречи с вами! Осталось уже совсем немного! И предупреждаю, впереди у нас много интерактива в моих соц.сетях!) #билан #димабилан #биланперезагрузка
Напомним, видео, где Дима тушит пожар, вызвало бурю обсуждений. Артиста даже обвинили в том, что он пиарится на трагедии. Как писали ранее "Дни.ру", продюсер Андрей Разин в своем Instagram-аккаунте отметил, что это настоящее кощунство. По его мнению, исполнителю стоило оказать пострадавшим от лесных пожаров реальную помощь, посочувствовать и "сделать все возможное, чтобы людям жилось легче".
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