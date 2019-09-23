Квартир на полмиллиарда: кому достанется шикарное наследство Заворотнюк

В посвященной Анастасии Заворотнюк программе "Звезды сошлись" на НТВ было рассказано о некоторых из апартаментов актрисы. Оказывается, десять лет назад она купила две квартиры в элитном жилом комплексе в Ялте – одну для себя, другую для детей. "У нас пять или шесть комнат", – хвасталась звезда.
На отделке своих 200 "квадратов" на берегу Черного моря актриса не экономила. Кожаные обои и белоснежная мебель. В комнате мраморные стены, и дорогая мозаика в тон в ванной. Сегодня жилье там стоит по 20-30 миллионов рублей.
Еще одна квартира "няни Вики", площадью в 190 квадратных метров находится в элитном жилом комплексе Москвы недалеко от "Мосфильма". По оценкам риелторов, недвижимость обошлась актрисе в 200 миллионов рублей. Правда, в последние годы Настя, как говорят, там не жила, а обитала в элитном подмосковном поселке близ Крекшино.
Трехэтажный дом площадью в 900 "квадратов" звезда построила за 120 миллионов рублей. Тут она живет вместе с мужем, мамой и детьми. Они по закону являются наследниками первой линии, и, в случае не дай бог чего, будут делить между собой недвижимость Анастасии Заворотнюк, суммарная стоимость которой приближается к 500 миллионам рублей.
У актрисы, как говорят близкие, есть несколько машин, вклады в разных банках. Это еще несколько сотен миллионов рублей. Но вся страна надеется, что Настя сможет побороть недуг и сама распорядится имуществом.
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