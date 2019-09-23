Квартир на полмиллиарда: кому достанется шикарное наследство Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк – актриса очень богатая. Работой в кино, в театре и на телевидении она смогла сколотить приличное состояние. "Она пахала по 25 часов в сутки, чтобы ни в чем не нуждаться", – говорят друзья.

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