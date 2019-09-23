Ксению Собчак и Константина Богомолова разнесли за осквернение храма

Свадьба Бондарчука и Андреевой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
Народ молится за сына Булановой после несчастья
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
партнеры
Понедельник 23 сентября
Лента новостей
17:01
Как перестать сравнивать себя с другими
16:29
Лукашенко получил удар с неожиданной стороны
16:24
Володин встретился с первым президентом и главой Сената Казахстана
15:24
В России взлетел спрос на новый iPhone
15:22
"Я не дал того, чего хотела ты": экс-супруг Заворотнюк приполз с покаянием
15:21
Когда включат отопление в Москве
15:04
Малахов даст 15 миллионов за участие Заворотнюк в шоу
15:03
Рецепт тыквенного пирога с сырным кремом
14:52
"Твои 22 мне нравятся": Распутина в восторге от сексуального красавчика
14:51
Дмитрий Борисов убежал из студии после неожиданных слов актера Краско
14:40
Стало известно о наличии ВИЧ-инфекции у Числова
14:28
Звезда сериала "Молодежка" высказалась после скандала с экс-мужем
14:21
Мороз и снег: россиян предупредили о затяжном похолодании
14:07
"Все примерно так и думали": Соловьев высказался о громком убийстве
14:00
"Я плакала": экс-любовница Тимати сделала шокирующее признание (видео)
13:54
Счастливая любовь: как построить крепкие отношения
13:50
Раскрыты неизвестные подробности об онкологии у Фриске
13:45
Идеальный муж: как выбрать
13:37
"Тысяч 300-400": Кравец взяла на себя оплату памятника на могиле Началовой
13:35
"Раздевает их на деньги": Агутин раскрыл неожиданную страсть Варум
13:28
Петросян обвинил бывшую супругу в незаконных действиях
13:16
"Дело закрыто": восстановлена жуткая картина убийства Михаила Круга
13:12
Квартир на полмиллиарда: кому достанется шикарное наследство Заворотнюк
12:41
В детском саду Перми детей укладывали спать на пол
12:37
Россия отбила провокацию с новым поворотом в деле Скрипаля
12:37
"Она умирает": пациентка того же медцентра о состоянии Заворотнюк
12:37
Богомолов снял вместе Собчак и Ефремова после насилия
12:21
Россия и Венгрия создают межпарламентскую комиссию
12:12
Чехова сделала шокирующее признание на похоронах отца
11:59
"Бабушка-алкоголичка": Максакова дерзко обратилась к родственнице
11:46
"День задался с утра": Киркоров обманул россиян
11:31
Путин сделал заявление о борьбе с раком
11:24
Обнародовано последнее интервью тяжелобольной Заворотнюк
11:11
В Москве безработный до смерти забил знакомую
11:07
Володин призвал сближать законодательство стран Евразии
10:56
"Ознакомиться с географией": в России ответили устроившему истерику генералу США
10:53
Сокрушенная печальной новостью жена Виторгана объявила о раке
10:45
Билан объяснил причину появления "обнаженных" снимков
10:39
"Это займет время": болезнь отняла у Михалкова любимое дело
10:24
Волочкова на всю страну озвучила причину страшного недуга Заворотнюк
10:06
Изворотливый Лукашенко променял Россию на Китай
10:06
"Она купила": россияне набросились на Бородину за медаль дочери
09:23
Алена Водонаева перестала узнавать знакомых
09:17
Тяжелая болезнь Порошенко обострилась
08:43
Лера Кудрявцева стала жертвой обмана
07:22
Поймали с поличным: Нюшу засняли за запретным занятием
06:35
Треснул: срочное сообщение о состоянии Крымского моста
04:35
"Состояние было ужасное": внучка Боярского истязала себя голодом
02:11
Джоли решилась на отчаянный шаг ради съемок в фильме
00:37
Кудрявцева умилила публику забавным танцем с дочерью
22:09
Полуобнаженная Лорак прикрылась перьями
20:14
Жену Газманова без макияжа облизали с ног до головы
18:01
Воспользуются поддержкой Лукашенко: раскрыт коварный план США против России
17:38
"Глазницы проваливаются": исхудавшую Хилькевич грубо припечатали
17:22
Полмиллиона рублей: любовница Петросяна дорого ему обходится
16:30
В семье 57-летнего Фоменко произошло пополнение
15:52
"Сказочная фея": Макеева в полупрозрачном платье довела до исступления
15:22
"За что он так ее унижает?!": экс-супруг Бузовой поведал о предательстве
14:53
Звезда "Папиных дочек" ужаснула раздутыми губами
14:23
"Мы любим вас": россияне молятся за попавшую в больницу Гагарину
13:54
Стало известно о пагубной зависимости Зеленского
13:43
"Ради такого приходят в профессию": Асмус прилюдно разделась догола
13:05
"От вашего питания медицина в ужасе!": Волочкову взяли под обстрел
12:44
Где справедливость? Обнародованные данные о пенсии Пугачевой шокировали народ
12:17
"Ты никому не нужен": Разин жестко приложил Шатунова
11:56
Беременная жена Тарасова взорвалась после обвинений в алкоголизме
11:29
Королева показала интимное видео с Николаевым без штанов
11:00
"Богиня красоты": Кудрявцева очаровала глубоким декольте
10:42
Готовится свергнуть Зеленского: Порошенко решился на отчаянный шаг
10:02
Нарушила важный закон: вскрылись неожиданные подробности болезни Заворотнюк
06:31
Озвучено последнее сообщение от директора Заворотнюк
04:27
Экипажу севшего в кукурузу А321 вручили ключи от квартир
02:03
"Дочерям приданное": Климова показала свои сокровища
00:01
Американец-экстремал сделала предложение девушке и погиб
22:12
Набрала 20-25 килограмм? Нейрохирург объяснил неузнаваемый облик Заворотнюк
20:03
Распоясавшаяся Меган Маркл наплевала на приличия
19:53
Автобус с туристами из России перевернулся в Анталье
17:13
Всплыли архивные видео семьи Галкина и Пугачевой
17:07
"Не ем бесполезное": Дочь Толкалиной раскрыла секрет потери 30 кг
16:27
Украина бьется в истерике из-за возвращения России в ПАСЕ
15:32
"Все еще может обойтись": Заворотнюк перенесла вторую операцию
15:17
Ушлая Барановская обскакала Аршавина
14:07
"Куча хлама растет": соседи взвыли от поведения Долиной
14:00
"В отличие от вас, я не совершенен": Топалов публично покаялся
13:31
Все вранье: Довлатова взорвалась из-за спекуляции на болезни Заворотнюк
12:37
Королева в алом бикини возбудила народ
12:33
"Никто их плеткой стегать больше не будет": Лукашенко дал обещание народу
11:26
"Я улетел": Солнцев бросил жену-пенсионерку
11:20
"Я помогу": Волочкова вызвалась учить Бузову раздвигать ноги
10:23
Отощавшего Александра Семчева погнали в шею
08:22
Будет ли свадьба? Раскрыта подноготная романа Барановской и солиста "Иванушек"
06:03
Дергающаяся Бузова вызвала оторопь (видео)
04:27
"Царевна-Лебедь": Литвинова в необычном наряде привела в восторг
02:35
Что больше всего влияет на развитие рака
00:16
Неблагодарная Маркл наплевала на близкого человека
22:55
На севере Москвы автомобиль наехал на ребенка
21:54
Разбитого инсультом Гафта отправили в другую больницу
21:52
"Что у вас со вкусом?": россияне разнесли оголившуюся Дайнеко
21:47
"Она площадная...": Резник неожиданно высказался о 70-летней Пугачевой
21:37
Заслуженный артист России умер на 81-м году жизни
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Идеальный муж: как выбрать
Готовится свергнуть Зеленского: Порошенко решился на отчаянный шаг
Ушлая Барановская обскакала Аршавина
"Все еще может обойтись": Заворотнюк перенесла вторую операцию
Украина бьется в истерике из-за возвращения России в ПАСЕ
Всплыли архивные видео семьи Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес

Ксению Собчак и Константина Богомолова разнесли за осквернение храма

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова вызвало еще больше негодования, чем их свадьба. Скандальная пара оказалась в центре всеобщего осуждения.
прочитано 1381 раз

Политолог Евгений Сатановский высказался о венчании и свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова в личном телеграм-канале. По его мнению, россияне увидели крамолу. 

ПО ТЕМЕ

Богомолов снял вместе Собчак и Ефремова после насилия

Венчание с Собчак обернулось большими проблемами для Богомолова

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Церковные возмущаются. Храм, говорят, осквернен. Снести надо. А не надо его сносить. Мало ли куда кого заносило из вельможных маргиналов. Все теперь сносить, что ли?" – недоумевает эксперт.

Он считает, что формат церемонии был вполне предсказуемым, сообщает "Царьград". "Собчак в очередной раз вышла замуж. За кого, не важно. Не в последний раз. Катафалк, стриптиз... Все как у людей ее круга. Национальная элита. Кандидат в президенты. Будущее России. Трогательно честна со своим "Домом-2"..." – высказался Евгений.

Больше всего во всей этой истории Сатановского волнует не сама свадьба. Он обеспокоен тем, что россияне приветствуют такое поведение и, более того, поощряют.

Напомним, церемония венчания и свадьба Собчак и Богомолова состоялась 13 сентября. По мнению звезд шоу-бизнеса, это мероприятие можно смело назвать главным событием года. 

23 сентября 2019, 15:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Богохульники.показуха.скоро разведутся.
Гость
Ответить
Храм надо закрыть на год, священника, который венчал этих бесоватых, изгнать их храма. Имолится оставшимся священникам круглые сутки пока не изгонят сатанизм собчачки и богомола. Мерзкая парочка бесноватых!
Гость
Ответить
"Невеста" Собчак - в ФАТЕ???? "Шлях проезжий" во полном флёрдоранже рядом в наскоро крещеным иудеем
Гость
Ответить
Красивая невеста??????
Гость
Ответить
Красивая невеста, платье, фата, шлейф. Была на церемонии венчания в Богоявленском Соборе. Незабываемо, торжественно и празднично. Дай Бог каждой девушке такие минуты счастья!
1

Популярные темы форума

Политика

Воспользуются поддержкой Лукашенко: раскрыт коварный план США против России
Стало известно о пагубной зависимости Зеленского
Украина бьется в истерике из-за возвращения России в ПАСЕ
Захарова поймала европейцев за стыдным занятием

Шоу-бизнес

"Люблю": Довлатова полезла с поцелуями к довольной Гузеевой
Исстрадавшийся Билан удивил занятием в самолете
"Выпившая?": Волочкова вылезла на холод в купальнике
Волочкова перетянула одеяло на себя в праздник дочери

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
Горбачев лично благословил Миронова и Хаматову
Шоу-бизнес

"Она умирает": пациентка того же медцентра о состоянии Заворотнюк

Говорят, актрису перестали лечить
Шоу-бизнес

Королева показала интимное видео с Николаевым без штанов

Запись была сделана во время отдыха пары на пляже
Шоу-бизнес

"Ради такого приходят в профессию": Асмус прилюдно разделась догола

Актриса раскрыла все тонкости съемочного процесса
Шоу-бизнес

"Это займет время": болезнь отняла у Михалкова любимое дело

Режиссер перенес очередную операцию на ноге

Гороскоп

Предсказание на выходные
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября
Гороскоп на октябрь
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кокорину вынесли жестокий приговор
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья
"Все очень сложно!": обескураженный Роналду разрыдался в эфире телепередачи (видео)
Нурмагомедов возмутил общественность выходками с животными

Регионы

Разобран наполовину: что происходит с Крымским мостом после жуткого ЧП
Тюремное танго по-русски: стриптиз в колонии попал на видео
"ЕР" передаст черный список "наливаек" в правоохранительные органы
Умер Михаил Горбачев

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru