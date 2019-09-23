Ксению Собчак и Константина Богомолова разнесли за осквернение храма

Политолог Евгений Сатановский высказался о венчании и свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова в личном телеграм-канале. По его мнению, россияне увидели крамолу.
"Церковные возмущаются. Храм, говорят, осквернен. Снести надо. А не надо его сносить. Мало ли куда кого заносило из вельможных маргиналов. Все теперь сносить, что ли?" – недоумевает эксперт.
Он считает, что формат церемонии был вполне предсказуемым, сообщает "Царьград". "Собчак в очередной раз вышла замуж. За кого, не важно. Не в последний раз. Катафалк, стриптиз... Все как у людей ее круга. Национальная элита. Кандидат в президенты. Будущее России. Трогательно честна со своим "Домом-2"..." – высказался Евгений.
Больше всего во всей этой истории Сатановского волнует не сама свадьба. Он обеспокоен тем, что россияне приветствуют такое поведение и, более того, поощряют.
Напомним, церемония венчания и свадьба Собчак и Богомолова состоялась 13 сентября. По мнению звезд шоу-бизнеса, это мероприятие можно смело назвать главным событием года.
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