Венчание с Собчак обернулось большими проблемами для Богомолова

Текст обращения опубликован в социальной сети "Вконтакте" в сообществе "Национально-Консервативное Движение". Авторы открытого письма обращают внимание Патриарха на то, что 13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов вступили в церковный брак.
Более того, перед таинством венчания звезды письменно засвидетельствовали раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности. Также они пообещали не совершать подобных деяний впредь.
В связи с этим авторы считают, что теперь Константин Богомолов должен внести правки в свой спектакль "Идеальный муж. Комедия" по мотивам произведений Оскара Уайльда. Его показывают в Московском Художественном Театре имени А. П. Чехова с 2013 года. По мнению составителей обращения, в рамках спектакля на сцене происходят "кощунственные действия": голая женщина изображает распятие, православный священник изображен гомосексуалистом и торговцем сиротами и многое другое.
В связи с этим Святейшего Патриарха Кирилла просят призвать режиссера Константина Богомолова к действиям. Он должен либо добиться снятия постановки из репертуара, либо внести серьезные правки.
"Заботясь о спасении души Константина Богомолова, актеров и зрителей кощунственного спектакля, наложить на Богомолова каноническое прещение в виде отлучения от Церкви до принесения им покаяния делом, в виде закрытия кощунственного спектакля/устранения из него глумлений", – резюмировали авторы обращения.
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