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Венчание с Собчак обернулось большими проблемами для Богомолова

Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com.
В Сети появилось открытое письмо к Святейшему Патриарху Кириллу с просьбой отлучить Константина Богомолова от церкви. Как оказалось, венчание режиссера и телеведущей Ксенией Собчак стало последней каплей для истинно верующих. 
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Текст обращения опубликован в социальной сети "Вконтакте" в сообществе "Национально-Консервативное Движение". Авторы открытого письма обращают внимание Патриарха на то, что 13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов вступили в церковный брак.

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Более того, перед таинством венчания звезды письменно засвидетельствовали раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности. Также они пообещали не совершать подобных деяний впредь.  

В связи с этим авторы считают, что теперь Константин Богомолов должен внести правки в свой спектакль "Идеальный муж. Комедия" по мотивам произведений Оскара Уайльда. Его показывают в Московском Художественном Театре имени А. П. Чехова с 2013 года. По мнению составителей обращения, в рамках спектакля на сцене происходят "кощунственные действия": голая женщина изображает распятие, православный священник изображен гомосексуалистом и торговцем сиротами и многое другое.

В связи с этим Святейшего Патриарха Кирилла просят призвать режиссера Константина Богомолова к действиям. Он должен либо добиться снятия постановки из репертуара, либо внести серьезные правки.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

"Заботясь о спасении души Константина Богомолова, актеров и зрителей кощунственного спектакля, наложить на Богомолова каноническое прещение в виде отлучения от Церкви до принесения им покаяния делом, в виде закрытия кощунственного спектакля/устранения из него глумлений", – резюмировали авторы обращения.

20 сентября 2019, 19:20
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Богомолова перекосило рядом с Собчак

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Почему?! Зачем их венчали?!Из за этих лицедеев,которых православная церковь венчает по несколько раз,подрывается вера людей в святость .
Гость!
Ответить
И СОБЧАК, ЗАОДНО ОТЛУЧИТЬ ОТ ЦЕРКВИ!! СТЫД И ПОЗОР СТРАНЫ, ЭТА СЕМЕЙКА!
Гость
Ответить
Два зажравшихся клоуна,лошадь вообще решила ,что ей все дозволено,очень неприятная,хамка100./.
Гость
Ответить
не люблю богомолова с ксюшадью, но попов гнать с...ыми тряпками из светской жизни, сидите в своих церквях со своими брегетами
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