Раскрыты неизвестные подробности об онкологии у Фриске

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович прокомментировал состояние тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк. Мужчина вспомнил, как развивалась болезнь у певицы.

В студии ток-шоу "Звезды сошлись" собрались знаменитости, чтобы поддержать Анастасию Заворотнюк и проанализировать, что могло стать причиной ее недуга. Болезнь артистки сравнивают с раком, от которого умерла Жанна Фриске в 2015 году. Поэтому вполне логичным оказалось появление отца ныне покойной артистки, Владимира Борисовича Фриске.

Он отметил, что болезнь дочери развивалась стремительно. Самое интересное, что незадолго до родов Жанна прошла полное обследование, в том числе и МРТ. Не было выявлено никаких аномалий. "У нее все это развилось где-то с 7 апреля по 7 июня 2013 года. Буквально за два месяца. Первые симптомы такие. Она начала путать небо с землей. Потом она зашла в воду и чуть не утонула. Говорила матери: "Я чуть не утонула". Она очень сильно хотела спать. Закрывала все окна и ложилась спать. Она пряталась от света. И у нее начались сильные головные боли. Таблетки и уколы не помогали. Сознание она потеряла 24 июня, и ее забрала скорая помощь", – рассказал Владимир Борисович.

Он признался, что много передумал за это время. Своими умозаключениями он поделился со зрителями и гостями в студии. "Возможно, у Жанны уже были какие-то симптомы, но их просто не увидели. Был какой-то толчок для развития опухоли. А когда через два месяца ее привезли в больницу, опухоль была уже четыре сантиметра", – поведал Фриске.

Что касается Анастасии Заворотнюк, то, по его словам, он узнал о болезни артистки в июле. Он отметил, что симптомы у нее такие, "как у Жанны". "Если это глиобластома, то она неизлечима. У Жанны она была второй-третьей степени, а здесь уже четвертая", – констатировал Фриске.

Владимир Борисович отметил, что если диагноз Анастасии Заворотнюк верен и речь идет о глиобластоме, то спасти ее невозможно. Он рассказал, что, когда у Жанны была четвертая стадия, она "ушла в кому" и уже не выходила из нее. Фриске поделился воспоминанием: "Когда дочка лежала совсем, то к ней подошел сын Платон. Он дотронулся до нее. А у нее на пальце был аппарат. И он сразу стал показывать учащенный пульс. Она чувствовала, когда ребенок к ней подходил".

Младшая сестра Жанны Наталья убеждена, что Анастасию Заворотнюк может спасти только поддержка семьи. "Это очень тяжело, но, я думаю, что она выкарабкается", – выразила надежду Наталья Фриске.