Алена Водонаева завелась от вида Моники Беллуччи

Звезда призналась, что на эти мысли ее натолкнула жена Филиппа Янковского актриса Оксана Фандера. Та, в свою очередь заявила, что отказывается красить волосы и намерена демонстрировать естественную седину.
"Я бы на месте прекрасной Фандеры, конечно, отложила переход к натуральному серебристому. Все-таки седина гармоничнее смотрится с пожилым лицом, а Оксана не подходит под описание старой женщины. Но ее стремление достойно взрослеть я полностью поддерживаю", – заявила светская львица.
По мнению Водонаевой, старость для женщины, в первую очередь, это страх утратить сексуальность. Она считает, что это качество заключается не только в в подтянутом теле и гладкой коже. Прежде всего, это страсть во взгляде, знания, опыт, мудрость и уверенность в себе.
"Эти преимущества зрелой женщины вскружили голову не одному юному красавчику", – подчеркнула звезда.
Алена отметила, что говоря о благородной старости, нельзя не вспомнить о Монике Беллуччи. "Разве можно сказать, что Моника Беллуччи "сдала"? Нет. Она потрясающая, и ее морщины только делают ее еще желаннее, особенно вкупе с шикарными формами, которые горячая итальянка не утратила. И уверенность в себе – это подкупает больше всего", – отметила теледива.
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