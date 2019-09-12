В белых простынях: Водонаева разделась догола на улице

Звезда российского экрана Алена Водонаева не перестает радовать поклонников разонансными публикациями. Девушка выложила в своем микроблоге несколько фотографий, повергших народ в экстаз.



Похоже, бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" в этот раз выбрала для себя нежный, пусть и откровенный образ. Обычно Водонаева предстает перед подписчиками роковой сексуальной обольстительницей. Теперь же девушка решила показаться с другой стороны.

Пикантную фотосессию Алена опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Знаменитость подписала снимки просто – всего лишь датой. Кроме того, звезда отметила тех, кто помогал ей в создании образа -фотографа, гримера и остальных.

Подписчики отреагировали на новый материал более, чем положительно. Многие отметили, что Водонаева выглядит необыкновенно женственной и естественной, даже оголившись. Белые простыни подчеркнули загорелую кожу, а общую картину не смогли испортить ни острые алые ногти ведущей, ни татуировка, сообщает издание Life.ru.

"Эстетическое удовольствие от Ваших фото (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", "Обалденно! Минималистично, просто, но нереально эротично", " Вот это да... Неожиданно такую натурально нежную красоту увидеть от Алены", – эти и другие благожелательные комментарии оставили фолловеры Водонаевой.

Отметим, что нежный облик в социальных сетях не мешает ведущей оставаться при этом жесткой и решительной в некоторых вопросах. Так недавно девушка резко высказалась о том, что у Виторгана появился ребенок. Рождение дитя у пожилых родителей звезда назвала "эгоизмом". Впрочем, она же добавила, что в любом случае появление младенца на свет все равно чудо.

