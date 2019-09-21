Нейрохирург объяснил неузнаваемый облик Заворотнюк

Лишний вес, который, по словам соседей, появился у Анастасии Заворотнюк, мог быть спровоцирован гормональной терапией, заявил нейрохируг Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе. По его словам, в случае отека мозга пациентам часто назначают такие лекарства.
Саникидзе отметил, что теперь все зависит от генетики актрисы и расположения опухоли. Врач уверен, что если все так, как говорят источники, то Заворотнюк кололи дексаметазона. Его назначают в больших дозах для интенсивной терапии. Он хорошо снижает отек, но провоцирует быстрый набор веса.
Так, за один месяц пациент может набрать 20-25 кг. По мнению Саникидзе, Анастасия могла вполне набрать 20 кг. Однако он считает, что это не самая большая проблема для нее. "Она может быстро скинуть вес", – сказал нейрохирург в разговоре с "Комсомольской правдой".
Врач отметил, что больные с таким диагнозом быстро возвращают свою форму, как только отходят от гормональных препаратов.
Напомним, что родственники популярной актрисы до сих пор отказываются давать комментарии по поводу ее состояния. Поэтому все данные об Анастасии Заворотнюк носят неофициальный характер.
Популярные темы форума
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Александр Хочинский- ваш кумир?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Люди! Што делать с бродячими собаками?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Девушки шарахаются
Кто лучший ведущий на росс. Т.В?
Женился на татарке.
Мне очень нравится доктор Мясников. А вам?