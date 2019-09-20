Врачам поставили жесткий запрет в лечении больной раком Заворотнюк

Частная клиника в Москве, где проходит лечение звезда сериала "Моя прекрасная няня", разрешает привлекать сторонних врачей для консультаций. Поэтому несколько крупных больниц и научных центров предложили выделить опытных докторов в помощь Анастасии Заворотнюк.
Однако после консультации руководства частного онкоцентра с родственниками знаменитости на экспертное мнение со стороны был поставлен жесткий запрет. Других специалистов не будет, лечение организуют своими силами, пишет телеграм-канал Mash.
Согласно некоторым данным, вчера, 19 сентября, Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" пришла в сознание после комы, отека мозга и осложнений в виде пневмонии и полиорганной недостаточности. Теперь артистка дышит самостоятельно – ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.
Медики оценивают состояние звезды как тяжелое. По некоторым данным, вскоре Анастасию Заворотнюк ожидает операция. "Продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае", – говорят эксперты.
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