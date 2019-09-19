Всплыла правда о романе Барановской и известного певца

Поклонников теледивы обрадовало известие о том, что ее сердце наконец занято. 34-летнюю телеведущую засняли на видео в московском караоке-клубе в компании солиста "Иванушек".
Директор Юлии Барановской опровергла информацию об отношениях звезды с исполнителем. По словам Элины Калининой, это не соответствует действительности. "Это ложная информация. У них исключительно дружеские отношения", – цитирует представителя телеведущей Teleprogramma.pro.
Напомним, в ролике показано, как Юлия Барановская и 36-летний исполнитель обнимаются и целуются, не скрываясь, за столиком "Синематографа". Пара провела вместе целый вечер.
Как писали "Дни.ру", о романе Юлии Барановской с Кириллом Туриченко слухи ходят давно. Ведущая была среди гостей на его дне рождения, а также появлялась с ним на светских мероприятиях.
Ранее телезвезду заподозрили в романтических отношениях с молодым артистом цирка. На вечеринке, состоявшейся после большого циркового шоу "Идол 2019", Юлия Барановская проводила время вместе с дрессировщиком экзотических птиц Олегом Хотимой. Знаменитости никак не прокомментировала эту встречу.
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