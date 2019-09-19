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Барановскую сняли целующейся с известным певцом

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
О том, что происходит в ее личной жизни, Юлия Барановская предпочитает не рассказывать. Однако в распоряжении папарацци оказались кадры, на которых телеведущую целует знаменитый артист.
прочитано 2742 раза

В интервью Юлия Барановская утверждает, что ее сердце несвободно и она вполне счастлива. Однако рассказывать, кто является ее любимым мужчиной, популярная телеведущая не спешит. Теперь, по всей видимости, больше нет необходимости ломать голову над личностью ее возлюбленного.

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Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

В распоряжении Super оказались кадры с вечеринки, посвященной дню рождения известного продюсера Артема Сорокина в столичном караоке-клубе "Синематограф". На них видно, что Юлию Барановскую целует в губы участник группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко.

По информации издания, популярная ведущая и известный исполнитель сидели за одним столиком и весь вечер не отрывались друг от друга. Они смеялись и периодически целовались, не прячась ни от кого.

О романе 34-летней Барановской с 36-летним Туриченко слухи ходят давно. Она была среди гостей на его дне рождения, появлялась с ним на светских мероприятиях, но чувств к артисту никогда не афишировала.

О том, что происходит в личной жизни Кирилла, точно ничего не известно. В громких романах он никогда не был уличен. А вот подробности частной жизни Юлии Барановской несколько лет назад перемывала вся страна. Тогда она рассталась с футболистом Андреем Аршавиным, который бросил ее ради другой женщины, хотя Юлия ждала от него ребенка.

Автор: 19 сентября 2019, 11:48
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А кому интересен этот крысенок Барановская, мать троих детей, рожденных вне брака. Доцелуется, еще парочку родит! Зазвездилась "деревня".
Гость
Ответить
А я видел как она третью пачку сигарет вечером выкурила после съемок.
TOMOC
Ответить
Киря у нее трое детей и она распилит тебя, стерегись крыс
Гость
Ответить
Да она хоть с самим чертом будет целоваться,ей троих детей надо на кого -то повесить!!!А я б с ней не стал,-она вся прокуренная,по две пачки в день содит,-хуже мужика.Бррррр...
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