Барановскую сняли целующейся с известным певцом

В интервью Юлия Барановская утверждает, что ее сердце несвободно и она вполне счастлива. Однако рассказывать, кто является ее любимым мужчиной, популярная телеведущая не спешит. Теперь, по всей видимости, больше нет необходимости ломать голову над личностью ее возлюбленного.
В распоряжении Super оказались кадры с вечеринки, посвященной дню рождения известного продюсера Артема Сорокина в столичном караоке-клубе "Синематограф". На них видно, что Юлию Барановскую целует в губы участник группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко.
По информации издания, популярная ведущая и известный исполнитель сидели за одним столиком и весь вечер не отрывались друг от друга. Они смеялись и периодически целовались, не прячась ни от кого.
О романе 34-летней Барановской с 36-летним Туриченко слухи ходят давно. Она была среди гостей на его дне рождения, появлялась с ним на светских мероприятиях, но чувств к артисту никогда не афишировала.
О том, что происходит в личной жизни Кирилла, точно ничего не известно. В громких романах он никогда не был уличен. А вот подробности частной жизни Юлии Барановской несколько лет назад перемывала вся страна. Тогда она рассталась с футболистом Андреем Аршавиным, который бросил ее ради другой женщины, хотя Юлия ждала от него ребенка.
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