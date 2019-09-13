Вселенский обман: Богомолов и Собчак обвели страну вокруг пальца

О личной жизни Ксении Собчак все говорят так, словно никто и никогда прежде не рожал, не женился и не разводился. Фотографии колец, подвенечного платья и прочей свадебной мишуры вызывают в обывателях такой интерес, что диву даешься.



Вероятно, жизнь у людей столь скучна и сера, что им хочется сказки. Потому рассказы про свадьбы у богатых и знаменитых им так важны. Хотя, казалось бы, кому какая разница, с кем спит та или иная звезда.

Впрочем, Ксении Анатольевне этот низменный интерес соотечественников нравится вполне. Она его удачно для себя эксплуатирует и монетизирует. Выложила у себя на странице в "Инстаграм" фотографию рук в браслетах, и тут же название ювелирного бутика. Явно владельцы оборотистой Ксюше или приплатили, или подарили свадебные украшения, или, что наиболее вероятно, сделали все сразу. Та же история и с платьем – публикация его фото сопровождается ссылкой салона свадебной и вечерней моды.

Заметим, цена рекламной публикации у Ксюши в соцсетях начинается от 200 тысяч рублей. Причем Собчак не любит появляться в кадре с товарами, которые рекламирует. Максимум, на что может рассчитывает клиент – ее рука или вид со спины. Так что свадьбу она явно не только сыграет бесплатно, но еще и заработает – денег и хайпа.

И то, и другое ей сейчас нужно – многие контракты закончились, новых предложений мало, корпоративы редко бывают. "Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись", – говорил Медведенко в чеховской "Чайке". Так же думает и Собчак. А теория о том, что "и бедняк может быть счастлив", которую продвигала Маша в той же пьесе, расчетливой Ксюше чужда.

Бедняков она ненавидит и даже презирает. Поэтому всегда себе выбирала мужчин с деньгами и состоянием. И от каждого что-то получала. Например, Вячеслав Лейбман купил для тогда еще студентки МГИМО Ксении Собчак шикарную квартиру на Фрунзенской набережной и осыпал бриллиантами. Умар Джабаилов надел колье из черного жемчуга и презентовал автомобиль BMW. Генеральный директор радиостанции Дмитрий Савицкий помог чаровнице стать ведущей. Максим Виторган подарил ей ребенка.

Словом, каждый из фаворитов оставлял в жизни Ксюши материальный след. Она использовала их по полной программе, переступала и шла дальше.

Очередная блажь – брак с Константином Богомоловым. Модный режиссер с ореолом скандальной славы, интеллектуал, кумир либеральной общественности, который постоянно будоражит население богохранимой страны провокационными спектаклями. Все это привлекло Ксению Собчак. Не смутили ее даже слухи о сексуальных пристрастиях избранника. В конце концов, постель – не самое важное в отношениях. Главнее – духовное единство, общность взглядов и суждений.

Но в то, что это любовь до гроба, верить, конечно, не стоит. Все это – расчет и спектакль. Через пару лет Ксюша устанет и стране станет понятно: Богомолов и Собчак обвели всех вокруг пальца.