Сколько Собчак заработала на свадьбе с Богомоловым

По оценкам гендиректора компании "РУ-КОНЦЕРТ" Евгения Морозова, только на свадебный банкет телеведущей и режиссера ушло более 16 миллионов рублей. Однако эксперт считает, что на торжество Ксения Собчак и Константин Богомолов не только не потратили ни копейки из своего кармана, но и прилично заработали на нем.

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