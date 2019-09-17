Сколько Собчак заработала на свадьбе с Богомоловым

Свадьба Бондарчука и Андреевой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
Народ молится за сына Булановой после несчастья
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
партнеры
Вторник 17 сентября
Лента новостей
21:17
Молния ударила в футболистов во время матча
20:51
"Думаешь, он больше изменять не будет?": жене дали под дых после освобождения Мамаева
20:42
В саратовском аэропорту показывали фильмы для взрослых
20:25
Зеленский вывел народ из себя роскошным кортежем (видео)
20:08
В Киселевске легковушка протаранила остановку
19:48
Знаменитая журналистка скончалась после тяжелой болезни
19:26
Российскую биатлонистку дисквалифицировали из-за допинга
19:20
Лукашенко сделал странное заявление о США и Донбассе
18:38
В Таганроге на школьников рухнул потолок
18:27
"Специально пошел проверил": муж Гагариной отреагировал на слухи о разводе
18:10
Увиденное на свадьбе Бондарчука и Андреевой вызвало шок
18:08
В Удмуртии пенсионерку обокрали почти на 200 тысяч рублей
17:41
Путин жестко раскритиковал чиновников (видео)
17:39
Архивные фото умирающей Заворотнюк взбудоражили народ
17:20
В Кировской области девушка погибла из-за упавшего в ванну телефона
16:54
Законопроект о "наливайках" доработают вместе с регионами
16:47
Жестокий насильник? Оплеванный миллионер пришел к Шепелеву
16:43
Скорбящая Чехова проводила в последний путь близкого человека
16:43
В Петербурге мужчина зверски избил своего соседа
16:42
Зеленскому пригрозили уголовным делом
16:32
Как у Заворотнюк: Дане Борисовой грозит опасность
16:12
В прямом эфире сообщили о смерти 65-летнего Лукашенко
15:56
Киев получил смачный плевок в лицо из Европы
15:49
В Москве пройдет VI международный турнир по бальным танцам
15:46
Как правильно просить мужчину
15:46
Народный артист России умер в возрасте 80 лет
15:32
Трое пострадавших: в Японском море напали на российских пограничников
15:31
Москвичам предложат оценить городские скамейки и фонари
15:28
Трудовые книжки в России могут стать электронными
15:15
"Не описать то горе и ту тоску!": в семье звезды "Дома-2" случилась страшная трагедия
15:14
Переделанную Рудковскую перестали узнавать
15:01
Арестован: Порошенко нанесли сокрушительный удар
14:48
"Стоило ей очень серьезной крови": Меньшов высказался о внезапной популярности дочери
14:48
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" бросила вызов коллегам
14:47
В Смоленской области солдат погиб под БТР
14:47
Концерт Андрея Державина и группы "Сталкер" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
14:46
Взбалмошная Маркл сломалась под натиском Миддлтон
14:32
Бывшему президенту Украины публично нагрубили
14:27
В Красноярском крае ребенок кидал камешки в реку и погиб
14:26
"Росатом" создаст лазер для дробления камней в почках
14:17
Стало известно о кардинальных переменах у сына Киркорова
14:06
Путин одобрил предложенные Думой кандидатуры в Счетную палату
14:06
Молодой муж оставляет неизлечимо больную Заворотнюк
13:54
В Башкирии ребенок провел несколько дней с трупом матери
13:44
Не генетика: отчего на самом деле развивается диабет
13:44
Зеленскому пригрозили кровавой бойней за шашни с Путиным
13:43
Рецепт салата с лисичками и сыром
13:40
"До сих пор не верится!": Харламов взвыл из-за тяжелой утраты
13:34
Толпа освистала опозоренного Бориса Джонсона (видео)
13:27
"Шубу пора доставать": под Москвой выпал первый снег
13:20
Порошенко предъявлено страшное обвинение
13:09
Ивлеева уморила россиян танцем под блатную песню
12:47
Свадьба Бондарчука и Андреевой: новые подробности
12:43
Бандиты в масках и с ножами ограбили продуктовый магазин под Москвой
12:22
Уснувшего на заседании Рады Порошенко сняли на видео
12:18
Тимати умрет от зависти: татуированная Легкоступова шокировала народ
12:15
Бизнес-спикеры поделились опытом на Всероссийском форуме профессий
12:11
Ловко воруют: Донцова похвасталась талантом своих малышей (видео)
12:10
Беременная невеста Тимати не хочет рожать
12:09
В Архангельске загорелся большой корабль
12:00
Зеленский признал Крым российским
11:59
В Москве пройдет XV Всероссийский Форум ГТО
11:53
"Мерзкая баба": Борисова плюнула в рыдающую на могиле Началовой Кравец
11:44
Дочь засняли во время визита к смертельно больной Заворотнюк
11:44
Женщина вывихнула челюсть из-за хохота
11:13
Названы самые высокооплачиваемые в России профессии
11:04
Соловьев облил помоями молодоженов Собчак и Богомолова
11:01
Переполох в Минске: вконец ослабшему Лукашенко не оставили шансов
10:54
В Москве женщина сбросила с моста 4-летнего ребенка
10:36
Кокорин устроился на работу сразу после освобождения из тюрьмы
10:29
Россиян научили определять рак мозга
10:08
Втянутый в перепалку Бузовой и Собчак дизайнер объявил об уходе
09:59
Что стоит за сенсационным воссоединением Джигарханяна с женой
09:44
Возле колонии Кокорина и Мамаева машина отдавила пешеходу ногу
09:28
В России хотят ужесточить правила продажи алкоголя
09:12
Брак Ксении Собчак расторгнут судом
08:49
"Стильная старушенция": Меньшова откровенно о секрете молодости
08:33
Полголовы вскрыто: медики сделали сложную операцию Заворотнюк
08:15
Наплевавший на запрет врачей Алибасов налегает на шашлык и алкоголь после истории с отравлением
08:12
Первому каналу грозят серьезные последствия из-за перемывания костей Заворотнюк
08:01
Корнелюк об алчном сыне: Его любимое занятие – брать у папы деньги
07:41
"Я бы не пошел даже бесплатно": получившему на орехи Шнурову дали очередного тумака
06:35
Заговоривший Порошенко сознался в совершении преступления
04:21
"Не тянете вы на мать!": дочери Машкова вынесли приговор
02:07
Русской Кардашьян сделали непристойное предложение
00:23
"Давай рожай уже!": Каменских приперли к стенке
21:57
В Москве автомобиль наехал на пешехода
21:50
"Девочка-мечта!": народ в экстазе от 20-летней внучки Боярского
21:44
Экс-жена рыжего из "Иванушек" перестала скрывать нового избранника
21:27
"Будет Белорусская область": скандалиста Лукашенко обвинили в сдаче страны
21:13
Легендарный музыкант скончался в возрасте 75 лет
21:06
"Я видел каждый день карету скорой помощи": Ягудин о болезни Заворотнюк
20:55
Вышедшую замуж Собчак готовят к родам
20:33
"Сложные чувства": Путин обратился к Эрдогану
20:23
"Я тебя убью!": Самбурская завопила из-за страха за свою жизнь
20:21
В Москве неизвестные подожгли бездомного
20:10
Диета при болезнях глаз
20:06
Провокационный образ Иисуса сразил россиян
19:58
Путин помиловал трех осужденных
19:28
Подарит сестренку: дочь с потрохами сдала Кейт Миддлтон
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гороскоп на октябрь
Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
Вернувшаяся в Россию внучка впервые поведала о "штучках-дрючках" Кобзона
Миддлтон осталась равнодушна ко дню рождения принца Гарри
56-летняя Деми Мур грозится рассказать о грязных изменах звезды Голливуда
Шоу-бизнес

Сколько Собчак заработала на свадьбе с Богомоловым

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
По оценкам гендиректора компании "РУ-КОНЦЕРТ" Евгения Морозова, только на свадебный банкет телеведущей и режиссера ушло более 16 миллионов рублей. Однако эксперт считает, что на торжество Ксения Собчак и Константин Богомолов не только не потратили ни копейки из своего кармана, но и прилично заработали на нем.
прочитано 365 раз

Правда, по словам специалиста, звездной паре пришлось раскошелиться на украшение зала и его техническую начинку. Плюс – услуги флориста. "Это еще, как минимум, четыре миллиона рублей", – цитирует промоутера сайт "Комсомольская правда".

ПО ТЕМЕ

У Собчак нашли серьезное психическое расстройство после свадьбы с Богомоловым

Соловьев облил помоями молодоженов Собчак и Богомолова

 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Декорировала зал для Ксении Собчак и Константина Богомолова известный дизайнер Лидия Симонова, которая делала свадьбу внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова. Кроме того, на ней все званые вечера в доме фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

"В среднем за декор свадьбы дизайнер, как говорят светские сплетники, получает около трех-пяти миллионов рублей", - отметил Морозов. По оценкам специалистов, только свадебные наряды Собчак и Богомолова стоили не менее трех миллионов рублей. Говорят, большая часть нарядов пары была предоставлена спонсорами, владельцами крупнейшего торгового комплекса.

Также эксперт отметил, что Музей Москвы входит в число культурных объектов, которые смело можно назвать лицом столицы. "Ни разу не встречал Музей Москвы в списке площадок, которые можно арендовать... Думаю, цена за аренду Музея Москвы была в пределах 50-60 тысяч евро. Уверен, что договаривались с площадкой Ксения и Константин через своих влиятельных знакомых", – заявил Морозов.

Промоутер уверен, что на свою свадьбу Константин Богомолов и Ксения Собчак не только не потратили ни копейки из своего кармана, но и прилично заработали на ней. "Такие люди, как Собчак, никогда не платят за банкеты", – считает эксперт. Он выразил предположение в том, что оставшихся денег Ксении Собчак хватит на свадебное путешествие и не только.

Автор: 17 сентября 2019, 21:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Украину подняли на смех после истерики из-за Крыма
Лукашенко сделал странное заявление о США и Донбассе
Путин жестко раскритиковал чиновников (видео)
Арестован: Порошенко нанесли сокрушительный удар

Шоу-бизнес

"Исход будет один": близкие Заворотнюк отказываются от помощи
Подвенечное платье невесты Бондарчука сравнили с нарядом принцессы
Зачем родственники истязают Лидию Федосееву-Шукшину
"Что-то нехорошее случилось": Корчевников заставил понервничать

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
Горбачев лично благословил Миронова и Хаматову
Шоу-бизнес

Полголовы вскрыто: медики сделали сложную операцию Заворотнюк

Врачи попытались добраться до опухоли
Шоу-бизнес

Переделанную Рудковскую перестали узнавать

Знаменитость стала злоупотреблять фоторедакторами
Шоу-бизнес

Жестокий насильник? Оплеванный миллионер пришел к Шепелеву

Известного адвоката назвали деспотом
Политика

Заговоривший Порошенко сознался в совершении преступления

Бывший президент высказался начистоту

Гороскоп

Гороскоп на октябрь
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Думаешь, он больше изменять не будет?": жене дали под дых после освобождения Мамаева
Загитову сняли в отделении полиции
"Без разницы, за что тебя берут": Роднина откровенно о большом спорте
Сидящая на стероидах бодибилдер покорила телом

Регионы

"Будет взорван": страшный прогноз о судьбе Крымского моста
Умер Михаил Горбачев
Дикие звери помогли обнаружить трюфели под Москвой
Превышена критическая отметка: на Дальнем Востоке угроза жуткой эпидемии

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru