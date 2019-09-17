Сколько Собчак заработала на свадьбе с Богомоловым

Правда, по словам специалиста, звездной паре пришлось раскошелиться на украшение зала и его техническую начинку. Плюс – услуги флориста. "Это еще, как минимум, четыре миллиона рублей", – цитирует промоутера сайт "Комсомольская правда".
Декорировала зал для Ксении Собчак и Константина Богомолова известный дизайнер Лидия Симонова, которая делала свадьбу внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова. Кроме того, на ней все званые вечера в доме фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
"В среднем за декор свадьбы дизайнер, как говорят светские сплетники, получает около трех-пяти миллионов рублей", - отметил Морозов. По оценкам специалистов, только свадебные наряды Собчак и Богомолова стоили не менее трех миллионов рублей. Говорят, большая часть нарядов пары была предоставлена спонсорами, владельцами крупнейшего торгового комплекса.
Также эксперт отметил, что Музей Москвы входит в число культурных объектов, которые смело можно назвать лицом столицы. "Ни разу не встречал Музей Москвы в списке площадок, которые можно арендовать... Думаю, цена за аренду Музея Москвы была в пределах 50-60 тысяч евро. Уверен, что договаривались с площадкой Ксения и Константин через своих влиятельных знакомых", – заявил Морозов.
Промоутер уверен, что на свою свадьбу Константин Богомолов и Ксения Собчак не только не потратили ни копейки из своего кармана, но и прилично заработали на ней. "Такие люди, как Собчак, никогда не платят за банкеты", – считает эксперт. Он выразил предположение в том, что оставшихся денег Ксении Собчак хватит на свадебное путешествие и не только.
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