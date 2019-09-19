Объявлена дата и причина развода поспешных Собчак и Богомолова

Брак Ксении Собчак и Максима Виторгана продлился с 2013 по 2018 год. Сегодня эпатажная ведущая замужем за режиссером Констанином Богомоловым. Но мастер фэншуя и специалист по китайской астрологии Ба Цзы Татьяна Чодрон уверяет, что и эта семья просуществует недолго.



"Если говорить языком китайского гороскопа Ба Цзы, то на первом месте у Ксении стоит деловитость, бизнес-качества и умение везде увидеть выгоду для себя, – уверяет астролог. – А на втором – агрессивное самовыражение. У китайцев называется оно "убийца мужа". Потому что не успеет мужчина подойти к ней, она уже "убьет" его колким словечком. Женщины с таким самовыражением очень доминирующие. Они умны и не считаются ни с чьим мнением, кроме своего, довольно грубы и агрессивны".

"Сейчас у Ксении такая десятилетка, когда ей захочется больше находиться дома, создать свою семью и обрести, наконец, тихую гавань, – продолжает специалист. – Поэтому она будет лучше продумывать свои действия, принимая более взвешенные решения, и дорожить семьей. Тенденция снижения агрессии Ксении продлится аж до 2024 года. Но в 2022 году Ксения может увидеть нового мужчину в своей жизни".

"Константин Богомолов тоже имеет сильное агрессивное самовыражение, – считает астролог. – Скорее всего, при первой встрече они сначала друг друга совершенно не поняли, а разглядели общие интересы только при более длительном общении. Но нельзя сказать, что энергетическая совместимость у них идеальная – слишком много моментов есть в каждом, которые не выглядят, как гармония. К тому же, сейчас Богомолов находится в той ситуации, когда его будет окружать много женщин. Это может не понравиться Ксении, как любой женщине вообще, а такой доминирующей, тем более. Однако Ксения своим присутствием сейчас в судьбе Константина может принести ему деньги. Поэтому с его стороны это в какой-то степени и брак по расчету".

"И, глядя на его карту, тоже получается, что 2024 год может стать для него годом встречи с новой женщиной, а 2022 и 2023 годы – годами, когда женщин вокруг него будет особенно много. Поэтому, на мой взгляд, пока перспективы такие: Ксения будет влюблена в Константина до 2022 года, а терпеть отношения и идти на компромисс до 2024 года, который, скорее всего, станет переломным в их семье", – заключила эксперт. В 24-м году, как говорят звезды, Богомолов и Собчак должны развестись.

