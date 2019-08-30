"Это исчадие ада": Разин раскрыл виновника ссоры с Шатуновым

Продюсер дал понять, что в любой момент может подать на исполнителя в суд. Он подробно разъяснил подписчикам тонкости в сфере авторского права на композиции группы.
"В 2006 году было принято решение суда, которым за мной закреплены права на 27 песен. Позже я продал эти права. Теперь владельцем композиций является ООО "Честная музыка", с которым я и певец Андрей Гуров заключили договор и теперь на законных основаниях исполняем вышеназванный репертуар", – сообщил Андрей Разин и призвал работодателей "Ласкового мая" не верить ложной информации.
"Никаких прав ни у кого нет, включая Юру Шатунова и других, кто не заключил договор с "Честной музыкой" на исполнение песен группы "Ласковый май". А в случае, если указанные песни будут исполняться на концертах без передачи на это прав, не только исполнители, но и организаторы мероприятий будут привлечены к административной и уголовной ответственности", – написал продюсер, опубликовав фото документов.
Назвал Разин и виновника ссоры с Шатуновым, который "отлучил его от группы "Ласковый май". "Это мой бывший администратор. Подхалим, которого я когда-то привел к Юре и поставил его директором, совершив огромную ошибку. Этот человек – Аркадий Кудряшов. Это исчадие ада. Сделал все возможное, чтобы Юра порвал отношения со мной и группой "Ласковый май", – заявил он.
По словам Разина, Кудряшов фактически запретил артисту исполнять все песни коллектива. "Если Юра оставит его своим администратором, у него никакого творческого будущего больше не будет", – уверен продюсер.
Ранее Андрей Разин выступил с официальным заявлением о расставании с Юрием Шатуновым и сообщил, что тот решил больше не петь репертуар группы. "Теперь он будет исполнять только свои песни. Кроме того, через своего представителя он запретил исполнять песни, которые написал специально для своего альбома, для своих концертов, группе "Ласковый май", – уточнил Андрей Разин.
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