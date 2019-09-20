"Выбора не было": вдова Кобзона рассказала об эмиграции

"Никас раз пять или шесть начинал писать мой портрет. Делал зарисовки, но они все получались немного шаржевые, с юмором, – призналась Нелли Михайловна. – Вообще же у нас дома много его работ, которые украшают стены разных комнат. Я очень благодарна этому художнику за трепетное отношение к нашей семье".
На открытие выставки Нелли Кобзон пришла одна. Ее дочь Наталья и внуки проживают в Лондоне и в Москву наведываются редко. "Внуки уехали из России, потому что их папа (юрист Юрий Рапопорт. – Прим. ред.) – гражданин Австралии, – пояснила вдова певца. – Он женился на нашей дочери Наталье в ту пору, когда проживал за границей. У него образование иностранное, образ жизни и менталитет другой, поэтому в России ему было бы тяжело. Только представьте: первый раз он смотрел любимый в нашей стране фильм "Любовь и голуби" уже взрослым человеком. Так что иного выбора, кроме как уехать к нему, у дочери и внуков не было".
Сама Нелли Михайловна об эмиграции и слышать не хочет. "Я абсолютно русский человек, – заверила она. – Говорю на русском языке, соблюдаю все русские обычаи и обряды. За границей потеряла бы себя".
По словам вдовы Кобзона, в планах – создание мемориального музея певца в Москве и выпуск воспоминаний о нем. Кроме того, она взяла на себя руководство Фондом Иосифа Кобзона и помогает всем, кто просит. Так заповедовал великий муж.
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