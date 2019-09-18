68-летняя вдова Кобзона выглядит ровесницей внучки

Брак Нелли и Иосифа Кобзон длился с 1971 по 2018 год. И только смерть певца разлучила их... Двое детей, семеро внуков, огромное взаимное уважение преданность – так и должно быть в идеальном браке. Видимо потому, что большую часть жизни Нелли Михайловна прожила в любви, она так хорошо и выглядит, несмотря на возраст.

Нелли Кобзон с дочерью Натальей и внучкой Мишель приехали в Сочи на фестиваль "Бархатный сезон" в гранд-отеле "Жемчужина". Их участие здесь закономерно – Иосиф Давыдович в 1973 году пел на открытии этой гостиницы и с тех пор приезжал сюда почти ежегодно.

Особенно он любил фестиваль "Кинотавр", участники которого всегда живут именно здесь. По словам Нелли Михайловны, ее супруг не пропускал ни одной премьеры – пляжу предпочитал кинозал.

В "Жемчужине" у семьи Кобзон в этот раз была почетная миссия – в первую годовщину со дня смерти Иосифа Давыдовича они посадили оливковое дерево в память о нем. Олива – благословенное дерево в античной, иудейской, христианской и исламской традициях, символ чистоты, целомудрия и бессмертия.

На церемонии посадке гости обратили внимание, как хорошо и свежо выглядит Нелли Михайловна, которой в будущем году исполнится 70 лет. Глядя на нее, вспоминается чеховская Аркадина из "Чайки", которая говорила: "Я... держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана comme il faut . Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые...Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть".

Мишель Рапопорт – третьей внучке Нелли Кобзон – 19 лет. Но бабушка выглядит ее ровесницей – сестрой или подругой. Все дело – в хорошей генетике, в атмосфере, которая царит дома, в любви. Нелли Михайловной можно любоваться и восхищаться долго – она достойна.