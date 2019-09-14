"Тут все помнит Иосифа": вдова Кобзона расплакалась под деревом в Сочи

11 сентября Народному артисту Советского Союза Иосифу Кобзону исполнился бы 81 год. Этому событию посвятили один из дней музыкального фестиваля "Бархатный сезон", который открылся в гранд-отеле "Жемчужина". Корреспондент "Дни.ру" встретился там с вдовой певца, его дочерью и внучкой.



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