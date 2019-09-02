Ненасытную Штурм обвинили в сексуальных домогательствах

Сенсационное заявление сделал российско-американский актер Олег Тактаров. Наталья Штурм была шокирована раскрытой информацией, но не стала ее отрицать.

Откровенное признание Тактаров сделал во время записи программы "Пусть говорят" на Первом канале. Темой передачи стал скандал вокруг Пласидо Доминго. Артист комментировал ситуацию по скайпу и поделился опытом общения с Натальей Штурм.

"Она сказала: "Поехали в отель", а я ей ответил: "А можно я поеду домой?" – рассказал Тактаров. В студии находилась и сама Наталья Штурм. Певица была потрясена заявлением своего давнего знакомого, но не стала вступать с ним в перепалку, переведя все в шутку.

"Услышав слова Олега, я, конечно, была шокирована таким откровением! Не ожидала от мужчины… тем более это было давным-давно. Я поражена", – цитирует Наталью Штурм сайт "Комсомольская правда". Вместе с тем, знаменитость уверена, что между ней и Тактаровым не было никаких домогательств – все происходило по любви и обоюдному согласию.

Оказывается, много лет назад у Олега Тактарова и Натальи Штурм был роман. "Мне было 35 лет. Нас связала не просто взаимная симпатия, но и более близкие отношения. Да, действительно очень классно провели время в гостинице", – призналась исполнительница.

Отметим, что Наталья Штурм любит эпатировать публику откровенными снимками в Instagram. После каждой подобной публикации на певицу обрушивается шквал критики. Многие россияне уверены, что 53-летней женщине не пристало обнародовать фото с сексуальным подтекстом.