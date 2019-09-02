Ненасытную Штурм обвинили в сексуальных домогательствах

Откровенное признание Тактаров сделал во время записи программы "Пусть говорят" на Первом канале. Темой передачи стал скандал вокруг Пласидо Доминго. Артист комментировал ситуацию по скайпу и поделился опытом общения с Натальей Штурм.
"Она сказала: "Поехали в отель", а я ей ответил: "А можно я поеду домой?" – рассказал Тактаров. В студии находилась и сама Наталья Штурм. Певица была потрясена заявлением своего давнего знакомого, но не стала вступать с ним в перепалку, переведя все в шутку.
"Услышав слова Олега, я, конечно, была шокирована таким откровением! Не ожидала от мужчины… тем более это было давным-давно. Я поражена", – цитирует Наталью Штурм сайт "Комсомольская правда". Вместе с тем, знаменитость уверена, что между ней и Тактаровым не было никаких домогательств – все происходило по любви и обоюдному согласию.
Оказывается, много лет назад у Олега Тактарова и Натальи Штурм был роман. "Мне было 35 лет. Нас связала не просто взаимная симпатия, но и более близкие отношения. Да, действительно очень классно провели время в гостинице", – призналась исполнительница.
Отметим, что Наталья Штурм любит эпатировать публику откровенными снимками в Instagram. После каждой подобной публикации на певицу обрушивается шквал критики. Многие россияне уверены, что 53-летней женщине не пристало обнародовать фото с сексуальным подтекстом.
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