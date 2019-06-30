53-летняя Штурм собралась замуж за 33-летнего иностранца

Российская певица Наталья Штурм сообщила радостную новость: она наконец выходит замуж. Избранником знаменитости стал 33-летний иностранец.

Несколько дней назад исполнительница уехала вместе с возлюбленным в Болгарию, чтобы отметить день рождения. Во время праздничного ужина мужчина подарил певице бриллиантовое кольцо и предложил стать его женой.

Артистка пообещала подумать насчет замужества. "Я не тороплю события. Сказала ему, что подумаю насчет замужества, потому что я самодостаточный человек. Я считаю, что мужчина должен долго ухаживать, и я для него богиня-звезда, которую надо заслужить", – рассказала Наталья Штурм в интервью "Комсомольской правде".

Избранником исполнительницы стал 33-летний японец по имени Иошито. Мужчина проживает в Токио и работает архитектором. Будущие возлюбленные познакомились в Интернете. По словам звезды, Иошито не курит и не пьет, а еще обожает шопинг.

Напомним, что Наталья Штурм в прошлом состояла в романтических отношениях с артистом Московского театра оперетты Сергеем Деевым. У пары есть дочь Елена. Вторым избранником звезды стал бизнесмен Игорь Павлов. Певица родила ему сына Арсения.