53-летняя Штурм собралась замуж за 33-летнего иностранца
Несколько дней назад исполнительница уехала вместе с возлюбленным в Болгарию, чтобы отметить день рождения. Во время праздничного ужина мужчина подарил певице бриллиантовое кольцо и предложил стать его женой.
Артистка пообещала подумать насчет замужества. "Я не тороплю события. Сказала ему, что подумаю насчет замужества, потому что я самодостаточный человек. Я считаю, что мужчина должен долго ухаживать, и я для него богиня-звезда, которую надо заслужить", – рассказала Наталья Штурм в интервью "Комсомольской правде".
Избранником исполнительницы стал 33-летний японец по имени Иошито. Мужчина проживает в Токио и работает архитектором. Будущие возлюбленные познакомились в Интернете. По словам звезды, Иошито не курит и не пьет, а еще обожает шопинг.
Напомним, что Наталья Штурм в прошлом состояла в романтических отношениях с артистом Московского театра оперетты Сергеем Деевым. У пары есть дочь Елена. Вторым избранником звезды стал бизнесмен Игорь Павлов. Певица родила ему сына Арсения.
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