Вскрылись подробности побега Бони с дочерью из Монако

Подписчики модели в соцсети полагали, что она вернется в Москву. Телеведущая уточнила, что выбрала Лондон не случайно.
"Главное, именно здесь я смогу организовать дочери серьезные занятия конным спортом, о чем она так мечтает! В Монако, к сожалению, это невозможно на должном уровне…", – объяснила Виктория Боня. При этом она отметила, что планирует и для себя найти в мегаполисе возможности "для развития и самореализации".
"Ох, сколько же я готовила документы, занималась поиском жилья, лучшей школы, конного спорта, гимнастики, и все это хотелось иметь в одном районе и все это на высоком уровне...", – поделилась Виктория Боня. Она добавила, что держала свой переезд в секрете, поскольку ждала подтверждения того, что дочь примут в британскую школу.
Фолловеры поздравили звезду с переездом и пожелали хорошо обосноваться на новом месте. "Какая вы крутая, верное решение... Поздравляю", "Поздравляю! У тебя будет все на высшем уровне в жизни! Молодец!", "Молодец, главное в жизни – это дети, а завистники пусть лопнут", - высказались комментаторы под постом Виктории Бони.
Отметим, изначально телеведущая собиралась улететь в США. Однако вмешался ее бывший гражданский муж – ирландский миллиардер Алекс Смерфит. Он запретил Виктории Боне увозить их общую дочь в Штаты.
Популярные темы форума
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
РЕБЁНКА ВАШЕГО ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ,ЧТО БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ????
Мужчина меня оскорбил
Мужчина верит гороскопам
Что я здесь делаю?
Донбасс будет русским?
ПО МОСКВЕ ХОДЯТ БАБЫ В ПЛАТКАХ ЗАМОТАННЫЕ В ДЛИННЫХ ХАЛАТАХ
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?