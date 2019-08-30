"Шикарная Викуша!" – Россияне облизали модницу Боню

39-летняя знаменитость показала подписчикам яркие моменты отдыха в Альпах. Она насладилась общением с природой и снялась на фоне живописного дикого пейзажа.
Экс-участница "Дома-2" сделала много интересных кадров для своего бизнеса. Виктория Боня предстала в усыпанных кристаллами джинсах, сидя на камне. Ее образ по достоинству оценили фолловеры. "Восхитительная", "Невероятная", "Шикарная Викуша!", "Какой у вас цвет волос красивый!", "Красавица!", "Викуля, вы прелесть, я вас обожаю", – облизали в комментариях звезду подписчики.
Ранее Виктория Боня поделилась эмоциями от горной местности. "Сегодня мы в Альпах!.. Боже, это невероятно! Здесь летом так красиво, я до сих пор под впечатлением! Решение ехать в Альпы было спонтанным, но самым верным!" – отметила телеведущая. Модель призвала всех ценить и беречь природу.
В регионе сейчас стоит жаркая погода. Виктория Боня призналась, что во время прогулки по склонам ей хотелось окунуться "в снег с головой". Сейчас его нет, поэтому пришлось довольствоваться прохладой реки.
Отметим, Виктория Боня проводит свободное время в Монте-Карло. Блогер и телезвезда наслаждается лазурными водами Средиземного моря, а также местными пляжами и ресторанами.
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