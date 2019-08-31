"Жить теперь будем в другом месте": Виктория Боня увезла дочь из Монако

В жизни телеведущей большие перемены. Виктория Боня и ее дочь Анджелина-Летиция переезжают.

Знаменитость рассказала, что после шести лет проживания в Монако решила жить в другой стране. На Лазурный берег Виктория Боня будет приезжать погостить.

"Сегодня я сделала еще один большой шаг. Это как новая глава в книге жизни, которая начинается так: "Я долго об этом мечтала, думала и наконец-то приняла это решение! Мы с дочкой переехали из Монако". Конечно, это место всегда будет нашим вторым домом. Мы постоянно будем сюда ездить, но жить теперь будем в другом месте", – написала знаменитость в Instagram.

Отметим, что Виктория Боня не сообщила, куда именно переезжает. К слову, поклонники уверены, что звезда возвращается в Москву.

Ходят слухи, что в России у теледивы новый роман. Недавно, например, знаменитость опубликовала фотографию с букетом пионов в руках. Снимок Виктория подписала: "Любимые пионы от любимого мужчины! Что может быть лучше?".

Напомним, 39-летняя телеведущая жила в Монако с 2013 года. Туда ее увез возлюбленный – миллиардер Алекс Смерфит. Именно от него Виктория Боня родила дочь. Тогда пара купила просторную квартиру неподалеку от матери бизнесмена. После расставания с миллиардером Виктория осталась жить на Лазурном берегу.