"Господи, спасибо, что взял деньгами": Шепелев столкнулся с циничной аферисткой

Известный комедийный актер Евгений Воскресенский обратился к шоумену Дмитрию Шепелеву. Артист попросил проверить на детекторе лжи свою племянницу Екатерину Зотову. В сегодняшнем выпуске программы "На самом деле" на Первом канале девушку вывели на чистую воду.

По словам артиста, несколько лет назад он познакомился с двоюродным братом – Олегом Полудиным. В прошлом году Воскресенский узнал, что тот бесследно исчез. А два месяца назад Евгению позвонила дочь пропавшего Екатерина Зотова и сообщила, что ее отец при смерти. Девушка попросила крупную сумму на лечение.

В доказательство Екатерина прислала фото, на котором Олег по-отцовски обнимает ее. Актер, не заметив подвоха, перечислил племяннице полмиллиона рублей. После Воскресенский стал настаивать на встрече с больным братом, но девушка отказывала ему под разными предлогами. Это насторожило Евгения.

Артист пригласил племянницу в студию программы "На самом деле". Екатерина Зотова приняла предложение дяди. После, уже на съемках, она не скрывала, что недоверие Воскресенского ее оскорбляет. В какой-то момент девушка вышла из себя. Примечательно, что Зотова не смогла ответить ни на один вопрос экспертов. Также она не смогла отчитаться за присланные Евгением деньги.

"Покупались лекарства, но чеков у меня нет", – сказала Екатерина Зотова в сегодняшнем выпуске "На самом деле".

Ведущий шоу Дмитрий Шепелев пригласил на съемочную площадку еще одну гостью – Полину Полудину. Девушка тоже считает себя племянницей Евгения Воскресенского. Полудина говорит, что у нее четверо братьев и сестер, а Екатерину она видит впервые.

В студии ток-шоу "На самом деле" появился и сам Олег Полудин. Двоюродный брат артиста сообщил, что никуда не исчезал – просто лишился телефона, где были контактные данные Евгения. Его дочь – Полина. Екатерину он не знает, фото, которое Зотова предоставила в качестве доказательства – фотомонтаж. Эксперты ток-шоу назвали самозванку циничной аферисткой.

"Теперь вы знаете всю правду, я понимаю, что это болезненная правда, но, говоря про слово "спасибо", вы наверняка знаете эту поговорку: "Господи, спасибо, что взял деньгами", – посочувствовал ведущий "На самом деле" Евгению Воскресенскому.